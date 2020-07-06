YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Genel-İş’ten Başkan Ataç’a ziyaret

Genel-İş’ten Başkan Ataç’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.07.2020 17:11 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Genel-İş’ten Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Genel-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Günay Ayaz ve sendikanın iş yeri temsilcileri ile bir araya geldi
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın sendika temsilcileri ile temasları sürüyor. Son olarak Başkan Ataç’ı makamında ziyaret eden DİSK’e bağlı Genel-İş (Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası) Eskişehir Şube Başkanı Günay Ayaz ve sendikanın iş yeri temsilcileri, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç ve konukları; işçi sorunları, kıdem tazminatı, koronavirüs gibi gündem konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ataç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman sendikal mücadelenin ve örgütlenmenin destekçisi olduğunu ve emekçinin yanında yer almaya devam edeceğini vurguladı. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:29
Öğle
13:08
İkindi
17:04
Akşam
20:36
Yatsı
22:20

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Ay Eczanesi
Tepebasi
Can Eczanesi
Odunpazari
Cem Eczanesi
Odunpazari
Özlem Eczanesi
Odunpazari
Uras Eczanesi
Tepebasi
Yenikent Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Huzurevinden sonra il binasında da korona tespit edildi

Huzurevinden sonra il binasında da korona tespit edildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Türk Chopper Odunpazarı Tanıtımında Aktif Rol Alacak

Türk Chopper Odunpazarı Tanıtımında Aktif Rol Alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.