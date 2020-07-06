Genel-İş’ten Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Genel-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Günay Ayaz ve sendikanın iş yeri temsilcileri ile bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın sendika temsilcileri ile temasları sürüyor. Son olarak Başkan Ataç’ı makamında ziyaret eden DİSK’e bağlı Genel-İş (Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası) Eskişehir Şube Başkanı Günay Ayaz ve sendikanın iş yeri temsilcileri, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç ve konukları; işçi sorunları, kıdem tazminatı, koronavirüs gibi gündem konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ataç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman sendikal mücadelenin ve örgütlenmenin destekçisi olduğunu ve emekçinin yanında yer almaya devam edeceğini vurguladı. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

