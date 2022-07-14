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  4. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil'den 15 Temmuz mesajı:

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil'den 15 Temmuz mesajı:

14.07.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Demokrasiye ve milli iradeye, her zaman ve her şart altında sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, demokrasiye ve milli iradeye, her zaman ve her şart altında sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Yeşil, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, darbe girişimini bir kez daha lanetlediklerini vurguladı.

15 Temmuz darbe girişiminin bağımsızlığa, milli iradeye, ülke demokrasisine ve cumhuriyete, ülkenin ve milletin geleceğine karşı yapıldığını aktaran Yeşil, şunları kaydetti:

"Demokrasiye ve milli iradeye, her zaman ve her şart altında sahip çıkmaya devam edeceğiz. Darbe girişimine karşı sokaklara çıkan ve canı pahasına direnerek milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmak için şehit olan kahraman yurttaşlarımızı, darbecileri engelleme mücadelesine katılan ve şehit olan tüm güvenlik görevlilerimizi sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Darbe girişiminin öğrenildiği andan itibaren Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nda demokrasi nöbetine katılan başta madenci kardeşlerimiz olmak üzere tüm halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz."

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü genel maden işçileri sendikası hakan yeşil mesaj

Zonguldak Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:24
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:33
Yatsı
22:21
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

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