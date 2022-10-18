Genel Maden İşçileri Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olağanüstü toplandı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amasra'daki maden ocağı patlamasında 41 acıya sebep olan kişilerin tespit edilip cezalandırılmasının takipçisi olacaklarını bildirdi.

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, sendika salonunda Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle olağanüstü toplandı.

Genel Başkan Yeşil, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 41 madenciye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Patlamanın sorumlularının araştırılacağını belirten Yeşil, "41 acıya sebep olan arkadaşların kim olduğunun tespit edilip cezalandırılması konusunda bizler olayın takipçisiyiz. Ne yazık ki böyle bir olay yaşadık. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak konunun takipçisi olacağız. Ciddi bir olayın içindeyiz. Bu anlamda konuyu en ince ayrıntısına kadar takip etmek zorundayız." dedi.

Yeşil, gazetecilerin patlamada ihmal olup olmadığı sorusuna şu cevabı verdi:

"Takip sistemlerimiz bütün ocaklarımızda var. Bugün sadece Amasra'da değil, TTK'nin bütün ocaklarında gaz takip sistemimiz var. Madencilik sektörüne bağlı sendikayız. Madencilik sektörünün içindeki en ciddi grup da taş kömürü madenciliğidir. Taş kömürü, 300 yıl önce oluşmuş ama içinde metan gazını barındıran kömürdür. Bizlerin yaptığı mücadele, metan gazıyla mücadeledir çünkü metan gazının öldürücü, boğucu olduğunu herkes biliyor. Bütün ocaklardaki elektrikli cihazlarımız olsun, bütün makinelerimiz antigrizu özelliklidir. Metana duyarlıdır. Metan seviyeleri yüzde 1-1,5 seviyelerine ulaştığında ocaktaki bütün elektrik sistemlerimiz anında kesilir. Metan gazı yüzde 2 civarına geldiğinde de ocağı terk etmek zorundayız. Bu bütün madencilik kurallarında vardır. Bunu bütün madenci arkadaşlarımız da bilir, bunların eğitimleri sürekli olarak verilir. Sensörlerin okuyup okumadığı konusu, uzman arkadaşların yapacağı çalışmalar sonucunda aydınlanacaktır. Kesinlikle kimsenin şüphesi olmasın. Bu bilgiler silinmez, çizilmez, eklenmez. Bunlar saniye saniye kayıtlıdır, bu bilgilerin saklanması mümkün değildir. Bununla ilgili Adalet Bakanlığımız 6 savcımızı görevlendirdi. Enerji ve Çalışma Bakanlığı ile bizler de bu konunun takipçisiyiz."

- "Riskler tamamen ortadan kalktıktan sonra üretime başlanacak"

Bütün ocaklarda her vardiyada maden mühendislerinin olduğuna dikkati çeken Yeşil, vefat edenler arasında işçilerin başında "çavuş" dedikleri maden nezaretçisinin de olduğunu kaydetti.

Yeşil, "O an itibarıyla maden mühendisi arkadaşımızın ocakta olmadığı ya da olay yerinde olmadığı, vefat eden arkadaşlarımızın içinde olmadığı belli. Tabii bununla ilgili de soruşturma olacaktır." dedi.

Patlamanın yaşandığı ocakta çıkan yangının sönmek üzere olduğunun tespit edildiğini aktaran Yeşil, "Bir an evvel bu yangının söndürülmesi gerekiyordu. Bizim 'ayak' diye tabir ettiğimiz yerin başından ve dibinden kapatılması gerekiyordu. Barajlar yapıldı. Dün akşam 10 itibarıyla sızdırmazlık sağlandı. Ayak dibi ve ayak başı sağlıklı şekilde kapatıldı. Yetkililer sızdırmazlık devam eder mi, etmez mi bunu takip ediyor. Ocaklarda tamamen riskler ortadan kalktığı zaman önce yetkili arkadaşlarımız araştırma ve inceleme için yerin altına inecek. Araştırmalar bittikten sonra iş hayatına devam edilecek." dedi.

Müessesede üretimin bölgesel olarak durdurulduğunu aktaran Yeşil, "Amasra Müessesemizin tamamının kapatılması söz konusu değil. Eksi 300-350 kotunda yaşanan bu olay ve o kotun kapanması ve devamında da bir üst kotlarda eksi 150-250 kotu arasında da çalışmanın devam edileceği bilgisini bizler biliyoruz. Riskler tamamen ortadan kalktıktan sonra kesinlikle üretime başlanacaktır." bilgisini paylaştı.

Basına kapalı devam eden toplantının sonunda sonuç bildirgesi de yayımlandı.



