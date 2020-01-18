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  4. Genel Sağlık-İş Kırşehir’de örgütleniyor

Genel Sağlık-İş Kırşehir’de örgütleniyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 18.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

İş Sendikası, Kırşehir’de örgütlenme çalışmalarına sağlık çalışanlarının katılımıyla başladı.Toplantıda bir araya gelen sağlık çalışanlarına seslenen Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sendikal mücadeleye farklı bir bakış açısı ile baktıklarını ve yola çıktıklarını söyledi.

İş Sendikası, Kırşehir’de örgütlenme çalışmalarına sağlık çalışanlarının katılımıyla başladı.
Toplantıda bir araya gelen sağlık çalışanlarına seslenen Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sendikal mücadeleye farklı bir bakış açısı ile baktıklarını ve yola çıktıklarını söyledi. Bacaksız açıklamasında; “Söylem ve eylemde bir ve dayanışma içerisinde olacağız. İdareye haksızlık karşısında tepki veren yetkili anlayışı ile hareket edeceğiz. Emekli olan bir çok meslek çalışanımız başka işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Demokrasi ve ekonomik haklarımıza ayrıştırmadan bütünleştirerek sahip çıkacağız” dedi. Genel Sağlık

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