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  4. Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkan gerçekler mide bulandırdı

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkan gerçekler mide bulandırdı

24.10.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de bir genelev işletmek, resmi olarak bir suç. Buna rağmen son dönemlerde sayıca artan genelevlerin dikkat çekmesi üzerine İngiliz polisleri, Humberside bölgesindeki genelevlere baskın düzenlendi. Baskında, genelevde çalıştırılan kadınların çoğunun Güney Asyalı göçmenler olduğu, zaman zaman yemek ve su bile verilmeden çalıştırıldıkları, ayrıca büyük çoğunluğunun cinsel hastalık taşıdığı ortaya çıktı.

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkan gerçekler mide bulandırdı

İngiliz polis ekipleri yürüttükleri araştırma kapsamında, fuhşa aracılık eden suçluların sıklıkla tercih ettikleri bildirilen Humberside bölgesinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Yapılan baskın, korkunç detaylar ortaya çıkardı.

ÇOĞU GÖÇMEN

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Bölgedeki ev sahiplerinin çoğu, evlerinin fuhuş için kullanıldığından habersizdi. Seks işçisi olarak çalıştırılan kadınların çoğu İngiliz değildi. Kadınlar Güneydoğu Asya ve Doğu Avrupa'dan ülkeye zorla getiriliyor, kandırılıyor, kaçakçılığa maruz kalıyor ve burada kendilerini genelevlerde çalışırken buluyorlardı.

HASTALIK TAŞIYORLAR

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Polis raporları, kadınların 19-30 yaşları arasında olduğunu ve köle gibi muamele gördüklerini gösterdi. Sık sık aç bırakıldıkları bildirilen kadınların, gerekli sağlık kontrollerinden geçmedikleri için birçok cinsel hastalık da taşıdıkları ortaya çıktı.

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Konuyla ilgili soruşturmaların ülkenin farklı yerlerinde de Humberside'da da halen devam ettiği bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere fuhuş

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