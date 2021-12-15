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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

15.12.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Shukrat Khalmukamedov ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Tuğgeneral Khalmukamedov'u askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından iki komutan, Genelkurmay Karargahı'nda görüştü.

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