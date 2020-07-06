"Genelkurmay çatı davası"nda dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin çatı davadan ayrılan ve yurtta sulh konseyi üyeleri ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu 39 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar hazır edilmezken tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından 2 bin 830 mağdur ve müşteki raporunun tamamının henüz alınmadığı, bu nedenle sanık savunması alınmayacağı belirtilerek, taraf avukatlarından beyanlarına geçildi.

Taraf avukatlarının talep ve beyanlarının ardından mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş, eksik hususların giderilmesini istedi.

Müzakerenin ardından Mahkeme Başkanı, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infaz edilip edilmediğinin ilgili yerlere sorulmasına, raporları gelmeyen mağdur ve müştekiler yönünden bu eksikliklerin giderilmesinin beklenilmesine ve sanık savunmalarının bundan sonra alınmasına hükmetti.