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"Genelkurmay çatı davası"nda dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına başlandı

ANKARA HABERLERİ  | 06.07.2020 15:09 | Son Güncelleme

"Genelkurmay çatı davası"nda dosyası ayrılan sanıkların yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin çatı davadan ayrılan ve yurtta sulh konseyi üyeleri ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu 39 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar hazır edilmezken tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından 2 bin 830 mağdur ve müşteki raporunun tamamının henüz alınmadığı, bu nedenle sanık savunması alınmayacağı belirtilerek, taraf avukatlarından beyanlarına geçildi.

Taraf avukatlarının talep ve beyanlarının ardından mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş, eksik hususların giderilmesini istedi.

Müzakerenin ardından Mahkeme Başkanı, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infaz edilip edilmediğinin ilgili yerlere sorulmasına, raporları gelmeyen mağdur ve müştekiler yönünden bu eksikliklerin giderilmesinin beklenilmesine ve sanık savunmalarının bundan sonra alınmasına hükmetti.

Davanın görülmesine 24 Mayıs 2021'de devam edilecek.

- Davanın geçmişi

Genelkurmay çatı davasında 20 Haziran'da açıklanan karar ile 108 şehit yönünden başka mahkemelerde yargılamanın devam etmesi nedeniyle bu konuda hüküm kurulmamıştı.

Bu sebeple, ölümlerden sorumlu tutulan firari durumdaki örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte 15 Temmuz'da Genelkurmay işgal girişimine katılan Özel Kuvvetler personeli eski astsubay Ayhan Carık ve yurtta sulh konseyi üyesi olarak gösterilen 37 kişi hakkındaki yargılamanın ayrıca görülmesi kararlaştırılmıştı.

"Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlaması yöneltilen 39 sanıktan Gülen ve eski astsubay Carık dışındaki sözde yurtta sulh konseyi üyesi 37 sanığın isimleri ve 15 Temmuz öncesi rütbeleri şu şekilde:

"Eski orgeneral Akın Öztürk,

Eski korgeneral İlhan Talu,

Eski tümgeneraller Mehmet Dişli, Osman Ünlü ile Kubilay Selçuk,

Eski tuğgeneraller Mehmet Partigöç, Erhan Caha, (firari) Ali Kalyoncu, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, Murat Aygün, Ahmet Bican Kırker, Ali Osman Gürcan, Gökhan Şahin Sönmezateş ve Hakan Evrim,

Eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ile Sinan Sürer,

Eski albaylar Orhan Yıkılkan, Cemil Turhan, Ramazan Gözel, Osman Kılıç, Doğan Öztürk, Osman Kardal, Fırat Alakuş, Muzaffer Düzenli, Mustafa Barış Avıalan, Bilal Akyüz, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Ali Yazıcı, Murat Koçyiğit ve Ahmet Özçetin,

Eski kurmay yarbaylar Özcan Karacan, Halil Gül, Ertuğrul Terzi, Savaş Kabaklı ve (firari) Turgay Sökmen.

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