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Genetik hastalığından dolayı korku filmlerinin vazgeçilmezi: Javier Botet

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 25.06.2019 09:52 | Son Güncelleme

Genetik hastalığı nedeniyle korku filmlerinin vazgeçilmezi olan İspanyol oyuncu ile tanışmaya ve onun hastalığını öğrenmeye hazır mısınız?

Genetik hastalığından dolayı korku filmlerinin vazgeçilmezi: Javier Botet

Özel efektlerin nasıl ki korku filmleri için bir nimet olduysa İspanyol oyuncu Javier Botet de aynı şekilde bu sektör için bulunamaz bir nimet. Nadir görülen bir genetik hastalıktan dolayı Botet, kabuslarımızdaki canavarlarını canlandırmak için dijital rötuşlara ihtiyaç duymuyor. Sadece makyaj yapmak onun için yeterli!

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Botet’e, altı yaşındayken Marfan sendromu teşhisi konuldu.

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Bu hastalık ona cılız bir görünüm verirken, ortalamanın üzerinde bir boya sahip olmasına da neden oldu.

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Aynı zamanda eklemleri de düşündüğünüzden çok daha fazla bükülebiliyor.

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Botet’in hastalığı, onu korku filmi sektörü için eşi benzeri bulunamaz bir nimet haline getirdi.

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Aslında bir süre önce Botet, zamanını çizim yaparak geçiriyordu ve sanatının peşinden koşmak için Madrid’e taşındı. İşte her şey o zaman başladı!

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Madrid’de zaman geçirdikçe sinemaya ilgi duymaya başladı ve kısa filmler üretti.

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Bir gün bir özel efekt atölyesine katıldı ve eğitmen, Botet’in vücudunun bazı “canavar” görüntüleri için mükemmel olacağını söyledi. Botet o zamanlar için “Eskiden farkında değildim ama bunu yapmak için doğmuşum” diyor.

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Aynı eğitmen, Botet’e ilk rolü için de yardımcı oldu. Küçük bir İspanyol filminde rol alan Botet, büyük çıkışını ise 2009 yılında Teksas’ta yaptı.

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Botet’in hareketleri dijital efektle düzenleme gerektirmezken yüz makyajları ise saatler sürebiliyor. Dijital efekt sektörü ne kadar ilerlerse ilerlesin Botet, gerçek olanın her zaman en iyisi olduğunu düşünüyor.

İşte Botet’in rol aldığı bazı filmler:

The Conjuring 2

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The Last Key

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Mama

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IT

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Slender Man

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Behind

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The Walking Dead

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ilginç haberler korku filmi oyuncu genetik hastalık

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