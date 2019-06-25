Genetik hastalığından dolayı korku filmlerinin vazgeçilmezi: Javier Botet

Özel efektlerin nasıl ki korku filmleri için bir nimet olduysa İspanyol oyuncu Javier Botet de aynı şekilde bu sektör için bulunamaz bir nimet. Nadir görülen bir genetik hastalıktan dolayı Botet, kabuslarımızdaki canavarlarını canlandırmak için dijital rötuşlara ihtiyaç duymuyor. Sadece makyaj yapmak onun için yeterli!

Botet’e, altı yaşındayken Marfan sendromu teşhisi konuldu.

Bu hastalık ona cılız bir görünüm verirken, ortalamanın üzerinde bir boya sahip olmasına da neden oldu.

Aynı zamanda eklemleri de düşündüğünüzden çok daha fazla bükülebiliyor.

Botet’in hastalığı, onu korku filmi sektörü için eşi benzeri bulunamaz bir nimet haline getirdi.

Aslında bir süre önce Botet, zamanını çizim yaparak geçiriyordu ve sanatının peşinden koşmak için Madrid’e taşındı. İşte her şey o zaman başladı!

Madrid’de zaman geçirdikçe sinemaya ilgi duymaya başladı ve kısa filmler üretti.

Bir gün bir özel efekt atölyesine katıldı ve eğitmen, Botet’in vücudunun bazı “canavar” görüntüleri için mükemmel olacağını söyledi. Botet o zamanlar için “Eskiden farkında değildim ama bunu yapmak için doğmuşum” diyor.