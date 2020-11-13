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Geniş katılımlı Rus heyeti bugün Ankara'da olacak

ANKARA HABERLERİ  | 13.11.2020 10:25 | Son Güncelleme

Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmelerde bulunacak 20 kişilik Rus heyetin bugün Ankara'ya gelmesi bekleniyor - İlk olarak Dışişleri Bakanlığında görüşmeler yapacak heyetin, öğleden sonra Milli Savunma Bakanlığında teknik görüşmelere katılması planlanıyor

Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar kapsamında Rusya'dan geniş katılımlı heyetin bugün Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan geniş katılımlı bir heyetin bugün Ankara'ya geleceğini ve Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'dan gelen 20 kişilik ekip, bugün Türkiye'de olacak.

İlk olarak Dışişleri Bakanlığında görüşmeler yapması planlanan heyet, öğleden sonra Milli Savunma Bakanlığına geçerek teknik görüşmelere katılacak.

Askeri üst düzey heyetlerin yapacağı toplantılarda, anlaşma kapsamında taktik ve teknik olarak hangi tarafın nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konular ele alınacak.

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