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Fenerbahçe'nin peşindeki isim için servet istediler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.01.2019 11:47 | Son Güncelleme

Genk, Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan Mbwana Samatta için Cardiff City'ten gelen teklifi kabul etmedi ve en az 15 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Fenerbahçe'nin peşindeki isim için servet istediler

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği isimler arasında yer alan Mbwana Samatta konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Cardiff'in de ilgilendiği Samatta için kulübü Genk, bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi. Genk, Premier League'de mücadele eden ve forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Cardiff City'den gelen ilk resmi teklifi belirlediği rakamın altında olduğu için reddetti.

Mbwana Samatta

GENK, 13 MİLYON EURO'YU KABUL ETMEDİ
İngiliz ve Belçika basınına yansıyan haberde, Cardiff City'nin Samatta için bonuslarla birlikte 13 milyon euroya kadar çıktığı belirtildi. Ancak Genk, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Mbwana Samatta'yı 15 milyon euronun altında bir bedele satmama kararı aldı.

Bu sezon dikkat çekici bir performans sergileyen Tanzanyalı oyuncu, Genk formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 24 gole imza atmayı başardı. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Mbwana Samatta Fenerbahçe genk cardiff city

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