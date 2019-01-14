Fenerbahçe'nin peşindeki isim için servet istediler

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği isimler arasında yer alan Mbwana Samatta konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Cardiff'in de ilgilendiği Samatta için kulübü Genk, bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi. Genk, Premier League'de mücadele eden ve forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Cardiff City'den gelen ilk resmi teklifi belirlediği rakamın altında olduğu için reddetti.

GENK, 13 MİLYON EURO'YU KABUL ETMEDİ

İngiliz ve Belçika basınına yansıyan haberde, Cardiff City'nin Samatta için bonuslarla birlikte 13 milyon euroya kadar çıktığı belirtildi. Ancak Genk, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Mbwana Samatta'yı 15 milyon euronun altında bir bedele satmama kararı aldı.

Bu sezon dikkat çekici bir performans sergileyen Tanzanyalı oyuncu, Genk formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 24 gole imza atmayı başardı. (Sporx)



