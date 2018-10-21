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Genk’ten Beşiktaş maçı öncesi çok tartışılacak karar

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.10.2018 15:20 | Son Güncelleme

Siyah Beyazlı kulübün ceza alma tehlikesine karşın Genk Kulübü, sadece Belçika pasaportlu Beşiktaş taraftarlarına özel, Lumina Arena’da tribün oluşturacak. Siyah-beyazlılar, bir kale arkasında geniş bir desteğe sahip olacak.

Genk’ten Beşiktaş maçı öncesi çok tartışılacak karar

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geleceği Belçika’nın Genk ekibi, deplasman taraftarıyla ilgili ilginç bir karar aldı. Türkiye’den gidecek Beşiktaş taraftarına bilet satmama ve bu siyah-beyazlı taraftarlar için özel bir deplasman taraftarı bölümü oluşturmama kararı aldı. Fakat stadın bir bölümünde Belçikalı Beşiktaş taraftarları için özel bir bölüm oluşturulacak.

Türkiye pasaportuna bilet yok

Ancak sadece bu şekilde bir uygulamanın ev sahibi ekip tribünlerinde karışıklık doğuracağı, konuk ekip taraftarlarının bu bölümden bilet alarak maça bir şekilde gireceklerinden yola çıkarak bunun çözüm olmayacağı ortaya kondu. Güvenlik güçleri ve kentteki Türk sivil toplum örgütleriyle toplantılar yapılarak, farklı bir çözüm üretildi.

Kale arkasında büyük tribün

Buna göre stadın bir bölümünde Belçikalı Beşiktaşlı taraftarlar için özel bir bölüm oluşturulacak. AA, BB, CC, DD ve CL3-4 bölümleri Belçikalı Beşiktaşlı taraftarlara tahsis edilecek. Bu bölümlerin hemen yanlarındaki ABCDE ve EE bölümleri güvenlik için boş bırakılacak. Daha önce bu bölümlerden biletli Genk taraftartarlarının başka bölüme alındıkları, kulüp tarafından kendilerine tebliğ edildi.

Ertelemeli men kararı yürürlükte

Genk Kulübü’nün kendi stadyumunda Beşiktaşlılar için oluşturacağı özel bölüm akıllara Lyon-Beşiktaş maçı ve sonrasında UEFA’nın aldığı kararı getirdi. Fransa’daki maçta çıkan saha olayları nedeniyle Avrupa’dan ertelemeli men kararı bulunan siyah-beyazlı taraftarların, Belçika’daki karşılaşmada son derece dikkatli olmaları gerekecek. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş genk Lumina Arena UEFA Avrupa Ligi

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