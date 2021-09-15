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Gennaro Gattuso A Milli Takım için gündeme geldi!

15.09.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Gennaro Gattuso gündeme geldi ancak Stefan Kuntz'da karar kılındı. Şenol Güneş'in sözleşme feshinin ardından Stefan Kuntz ile resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Gennaro Gattuso A Milli Takım için gündeme geldi!

A Milli Takım 'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Gennaro Gattuso ve Ralf Rangnick isimlerinin de gündeme geldi ancak Stefan Kuntz'da karar kılındı. Şenol Güneş'in sözleşme feshinin ardından Stefan Kuntz ile resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

GATTUSO GÜNDEME GELDİ

Şenol Güneş sonrası TFF'nin gündemine İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso gündeme geldi. Gennaro Gattuso gündeme gelmekle kaldı ve teklif yapılmadı.

RESMİ SÖZLEŞME İÇİN GELECEK

Löv ve Klinsmann isimleri konuşulsa da yeni Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un tercihi Stefan Kuntz oldu. TFF yönetimi Kunt ile her konuda anlaştı ve önümüzdeki hafta resmi sözleşme imzalamak için Türkiye'ye davet etti.

BİR YARDIMCISI TÜRK OLACAK

Stefan Kuntz'un yardımcılarından biri Türk olacak. Tayfun Korkut, Tayfur Havutçu, Mustafa Doğan ve Kenan Koçak'tan birinin Kunt'un yeni yardımcılarından biri olması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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