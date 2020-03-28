Gennaro Gattuso'dan Fatih Terim'e mesaj!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladıktan sonra, spor camiasından sayısız destek mesajı gelmişti. Bu mesajlardan birisi de Terim'in Milan'ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Gennaro Gattuso'dan ulaştı.
Napoli'yi çalıştıran Gattuso, Haber Global'den Onur Tuğrul'a konuştu. 42 yaşındaki teknik adam, Terim'e "Merhaba Grande! Bu mücadeleyi de kazanacaksın. Sana kocaman sarılıyorum. İyi olmanı diliyorum. Ben Gattuso. sevgi ve selamlarımla..." mesajını gönderdi.
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