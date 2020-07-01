Genoa 1-3 Juventus (Maç Sonucu)

İtalya Serie A'da üst üste 9. şampiyonluğu hedefleyen lider Juventus, kritik bir deplasmanı daha kayıpsız geçti. Siyah-beyazlılar 29. haftada konuk olduğu ateş hattındaki Genoa'yı 3-1 mağlup etti.
Ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkaran Juve'nin gollerini 50'de Dybala, 562da Ronaldo ve 73'te Douglas Costa kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 76'da Pinamonti'den geldi.
Juventus bu sonuçla puanını 72'ye yükseltip, ikinci sıradaki Lazio ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e çıkardı.
Fenerbahçe, Nuri Şahin bombasını patlatıyor!
Yılın transferi gerçekleşti
İşte Fenerbahçe'nin önerdiği sözleşme!
Fatih Terim'den imalı paylaşım
Ahmet Ağaoğlu'na ceza geldi!
Menajerlere en çok ödeme yapan kulüpler açıklandı
Beşiktaş'ın ilk transferi Gürcistan'dan!
Bayern Münih transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon kadrosu belirleniyor
Beşiktaş'a Manchester City'li kaleci
6 yıl hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü!
Serie A'ya yükselen ilk takım belli oldu
18 futbolcunun korona virüs testi pozitif!
Okuyucu Yorumları 0 yorum