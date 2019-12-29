Genoa'da Motta'nın yerine teknik direktörlüğe Nicola getirildi Genoa Kulübü, Motta'nın yerine takımın eski futbolcularından 46 yaşındaki Davide Nicola'nın göreve getirildiğini açıkladı.
İtalyan Nicola, daha önce ülkesinde Livorno, Bari ve Udinese gibi takımları çalıştırmıştı. Serie A'da Genoa, Aurelio Andreazzoli'nin ayrılmasının ardından göreve gelen Motta yönetiminde çıktığı son 8 maçta galip gelemedi. Ligde 17 haftada 11 puan elde eden Genoa, son sırada bulunuyor.
(AA)
Canlı yayında Arda Turan bombası
Fenerbahçe: Fitne ve fesatçılara açık mesajımızdır!
Euroleague'den flaş Fenerbahçe açıklaması
Fatih Terim'den flaş Arda transferi açıklaması
Trabzonspor'dan flaş transfer açıklaması!
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Bursaspor lideri devirdi!
TFF 1. Lig ekibinde flaş ayrılık!
Eski Fenerbahçeli futbolcu Süper Amatör Lig'de
Beşiktaş'tan Balotelli bombası
Beşiktaş'ın yeni kozu Atiba
Dünyanın beklediği transfer açıklandı
Enes Ünal’ın mutlu günü
Eski ünlü futbolcu hayatını kaybetti
İşte yeni adresi
Okuyucu Yorumları 0 yorum