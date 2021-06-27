Gent kulübü, Samatta'yı transfer edecek

EURO 2020'de Ukrayna formasıyla başarılı performans sergileyen futbolculardan Yaremchuk'un taliplileri artıyor.

Belçika ekibi Gent'te forma giyen Yaremchuk'un yaz transfer döneminde başka bir kulübe gitmesi halinde yerine gelecek isim olarak Samatta gösteriliyor.

Milan ve Roma'nın istediği Yaremchuk için 15 milyon Euro gözden çıkarıldı. Gent kulübü eğer Yaremchuk'u satarsa Samatta'yı transfer etmek için harekete geçecek.

Gent yönetimi daha önce yaptığı açıklamada Samatta'nın maliyetinin kendileri açısından yüksek olduğunu fakat bu süreçte ayrılık olması halinde düşüneceklerini ve transfer sezonu bitene kadar gözardı etmeyeceklerini söyledi.

(FUTBOL ARENA)

