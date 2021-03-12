SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Gentian Selmani: Fenerbahçe'den teklif aldım

Gentian Selmani: Fenerbahçe'den teklif aldım

12.03.2021 15:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gentian Selmani: Fenerbahçe'den teklif aldım

Boluspor'un devre arasında Menemenspor'dan kadrosuna kattığı Gentian Selmani'den transfer açıklaması geldi. Selmani, Menemenspor'da forma giyerken Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını söyledi.

TFF 1. Lig takımı Beypiliç Boluspor'da forma giyen file bekçisi Gentian Selmani açıklamalarda bulundu.

Selmani, Menemenspor'da oynarken Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını açıkladı.

Radyospor'un canlı yayın konuğu olan Gentian Selmani, "Devre arasında Boluspor'dan transfer teklifi aldım. Boluspor'dan teklif aldığım günlerde de Menemenspor'da sıkıntım vardı, Menemenspor'la sözleşmemi sonlandırdım ve Boluspor'a geldim. Boluspor'da ikinci yarıya istediğimiz gibi başlamadık. Fakat sonrasında takımımız çıkışa geçti. Bu hafta Akhisarspor'la oynayacağız. Akhisar maçı bizim için ve rakibimiz için çok önemli. Boluspor olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık ve 3 puana odaklandık" ifadelerini kullandı.

"1.LİG FİZİK GÜCÜNE DAYALI"

  1. Lig'in kalitesinden bahseden Selmani, "Bu ligde oynamak kolay değil. 1. Lig fizik gücüne dayalı bir lig. 1. Lig'in kalitesi gayet iyi" dedi.

"ÖNCELİĞİM BOLUSPOR'DA BAŞARILI OLMAK"

Hedeflerinden bahseden 23 yaşındaki kaleci, "Önceliğim Boluspor'da başarılı olmak. Boluspor'a her şeyimi vermek istiyorum. Kişisel olarak Süper Lig'de oynama hedefim var. Arnavutluk Milli Takımı'nda oynuyorum, milli takımda kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu.

"EN İYİ MUSLERA"

En beğendiği kalecinin Fernando Muslera olduğunu söyleyen Arnavut file bekçisi, "Türkiye'de çok kaliteli kaleciler var. En iyi kaleci Galatasaraylı Fernando Muslera diyebilirim, kendisini İtalya'dan da hatırlıyorum. Türkiye'de iyi yerli kaleciler de var; Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ı beğeniyorum. Türkiye'de beni en çok zorlayan forvet Yevhen Seleznyov oldu. Geçen sezon Bursaspor - Menemenspor maçında bana 2 gol atmıştı" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM"

'Menemenspor'da oynarken Fenerbahçe'den teklif aldın mı? sorusuna ise Gentien Selmani, "Evet, Fenerbahçe'den transfer teklifi aldım. Fenerbahçe'den kulübüme benim için transfer teklifi geldi. Kulüpler arasında görüşmeler oldu. Fakat o dönem Fenerbahçe'de teknik ekip değişince transferim olmadı" cevabını verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Mame Thiam’dan Kızılay’a işbirliği ziyaretiMame Thiam’dan Kızılay’a işbirliği ziyareti
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

F.Bahçe'de Dilmen gündemde yok

F.Bahçe'de Dilmen gündemde yok

Boupendza - F.Bahçe transferinde son durum

Boupendza - F.Bahçe transferinde son durum

Avrupa'yı sallayacak transfer bombası!

Avrupa'yı sallayacak transfer bombası!

Terim ve Belhanda gerçeği ortaya çıktı

Terim ve Belhanda gerçeği ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

Diğer Haberler

Gentian Selmani: Fenerbahçe'den teklif aldım

Gentian Selmani: F.Bahçe'den teklif aldım

Emre Belözoğlu: İstifa gündemini biz oluşturmadık

'İstifa gündemini biz oluşturmadık'

Mame Thiam’dan Kızılay’a işbirliği ziyareti

Mame Thiam’dan Kızılay’a işbirliği ziyareti

Boupendza - Fenerbahçe transferinde son durum

Boupendza - F.Bahçe transferinde son durum

Fenerbahçe'de Rıdvan Dilmen gündemde yok

F.Bahçe'de Dilmen gündemde yok

Szalai'nin yeni partneri Dario Maresic oluyor

F.Bahçe'den transfer bombası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.