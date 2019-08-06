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George Gardi: Eljif Elmas'ı, Liverpool, Tottenham ve Real Madrid de istiyordu

İTALYA HABERLERİ  | 06.08.2019 08:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın menajeri George Gardi, "Eljif'i Liverpool, Tottenham ve Real Madrid de istiyordu. Onu İtalya'ya getirmek kolay olmadı. Ancelotti, Elif Elmas'a çok inanıyor" ifadelerini kullandı.

George Gardi: Eljif Elmas'ı, Liverpool, Tottenham ve Real Madrid de istiyordu

Fenerbahçe'den 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın menajeri George Gardi, genç futbolcuyu İtalya'ya getirmenin kolay olmadığını söyledi.

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan George Gardi, "Eljif, takım arkadaşlarına nazaran biraz geride kalıyor çünkü çalışmalara geç başladı. Önümüzdeki günlerde daha da iyi olacak. Eljif modern bir orta saha oyuncusu. Yeteneğine fiziğini de dahil eden, farklı pozisyonlarda oynayabilen ve gün geçtikçe kendisini geliştiren bir futbolcu" şeklinde konuştu.

"ANCELOTTI ONA ÇOK İNANIYOR"
Transfer süreci hakkında da konuşan George Gardi, "Eljif Elmas'ı Liverpool, Tottenham ve Real Madrid de istiyordu. Onu İtalya'ya getirmek kolay olmadı. Çok hırslı ve Napoli onun için en iyi seçenekti. Ancelotti, Eljif Elmas'a çok inanıyor" ifadelerini kullandı.

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George Gardi Eljif Elmas liverpool Tottenham real madrid

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