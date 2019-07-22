George Gardi: Eljif Elmas yarın Napoli ile sözleşme imzalayacak

Eljif Elmas'ın Fenerbahçe'den Napoli'ye transferi sadece imzaya kaldı.

Kontratıyla ilgili son detaylarının görüşmekleri menajeri ve babası Cevat Elmas ve Eljif Elmas ile yapıldı, bu görüşmeler neticelendi. Napoli ile her konuda el sıkışan Makedon yetenek, salı günü sağlık kontrollerinden geçecek.

Makedon yıldız, sağlık kontrollerinin ardından Napoli formasını giyecek ve resmi açıklama yapılacak.

"PAZARLIKLAR ÇOK SERT GEÇTİ"

Eljif Elmas'ın İtalya temsilcisi George Gardi, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de tarihi bir transfer operasyonu oldu. Pazarlıklar çok sert geçti çünkü Avrupa'nın büyükleri onu istiyordu. Ancelotti'nin varlığı, Napoli tercihinde etkili oldu." ifadelerini kullandı.

SALI GÜNÜ İMZALIYOR

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, yarın İtalya’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Napoli ile sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe’den İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olacağı konuşulan Eljif Elmas’ın, yarın İtalya’da sağlık kontrollerinden geçip Napoli ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Sky Sports’ta yer alan habere göre, Elmas’ın yarın öğle saatlerinde sağlık kontrolü sonrasında kulüp binasında resmi imzaların atılacağı ifade edildi.