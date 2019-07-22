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George Gardi: Eljif Elmas yarın Napoli ile sözleşme imzalayacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.07.2019 16:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile vedalaşan Eljif Elmas, adım adım Napoli’ye yaklaşıyor. Makedon yıldızın menajerliğini yapan George Gardi, İtalya basınına son gelişmeleri aktardı. Transfer görüşmelerinin yoğun ve bir hayli yorucu geçtiğinden bahseden Gardi, yarın öğle saatlerinde Eljif’in İtalya’da olacağını söyledi.

George Gardi: Eljif Elmas yarın Napoli ile sözleşme imzalayacak

Eljif Elmas'ın Fenerbahçe'den Napoli'ye transferi sadece imzaya kaldı.

Kontratıyla ilgili son detaylarının görüşmekleri menajeri ve babası Cevat Elmas ve Eljif Elmas ile yapıldı, bu görüşmeler neticelendi. Napoli ile her konuda el sıkışan Makedon yetenek, salı günü sağlık kontrollerinden geçecek.

Makedon yıldız, sağlık kontrollerinin ardından Napoli formasını giyecek ve resmi açıklama yapılacak.

"PAZARLIKLAR ÇOK SERT GEÇTİ"

Eljif Elmas'ın İtalya temsilcisi George Gardi, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de tarihi bir transfer operasyonu oldu. Pazarlıklar çok sert geçti çünkü Avrupa'nın büyükleri onu istiyordu. Ancelotti'nin varlığı, Napoli tercihinde etkili oldu." ifadelerini kullandı.

SALI GÜNÜ İMZALIYOR

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, yarın İtalya’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Napoli ile sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe’den İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olacağı konuşulan Eljif Elmas’ın, yarın İtalya’da sağlık kontrollerinden geçip Napoli ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Sky Sports’ta yer alan habere göre, Elmas’ın yarın öğle saatlerinde sağlık kontrolü sonrasında kulüp binasında resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

BONSERVİSİ 18 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Eljif Elmas için 18 milyon euro bonservisin yanısıra bonuslar karşılığı Napoli ile el sıkıştı.

Ayrıca bonusların da katılımı ile Eljif'in bonservis bedelinin 18 milyon euroya çıkacağı ifade edildi. Bu transferin olumlu şekilde neticelenmesi durumunda Fenerbahçe kulüp tarihinin de transfer rekoru kırılacak.

Sarı-Lacivertli kulüp tarihinde bugüne kadarki en yüksek transfer geliri Mousa Sow'dan elde edildi. Senegalli oyuncu 2012'de Al Ahli'ye 16 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

ALINDIĞININ 100 KATINA SATILACAK!

Sow'u Lille'den 10 milyon euroya alan Kanarya'nın kârı ise bu oyuncudan 6 milyon euroyu buldu. Fener, Eljif'i Rabotnicki'den 180 bin euroya satın almıştı. Kanarya'nın en pahalı transferinden karı ise 17 milyon 820 bin euroyu bulacak.

Fenerbahçe tarihinin diğer önemli transfer gelirleri 15 milyon 600 bin euroya Elvir Baliç, 12.5 milyon euro ile Kjaer ve 12.4 milyon euro ile Okocha'dan elde edildi.

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Fenerbahçe Eljif Elmas napoli George Gardi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bir Galatasaraylı olarak ,Fenerbahçe’yi tebrik ederim.
Ya bu adama nasıl verirler 18 19 milyon..cidden cahil bu Avrupalilar
2 milyon ancak verirsin!! anormal abarttılar bu adamı şahsen izlediğim maçlarında hiçbir al benisini görmedim!! sezonun yarısında yedek oturdu madem o kadar kaliteliydi neden oynatılmadı. bence italyanların elinde patlayacak
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