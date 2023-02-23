Gerard Pique'nin skandalları bitmiyor! Annesinin, Shakira'ya fiziksel şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı...

İspanya La Liga devi Barcelona'da 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren forma giyen ve bu sezon ortasında futbolu bırakan Gerard Pique, ünlü şarkıcı Shakira ile yaşadığı ayrılık ile gündeme gelmişti. Çift, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz 2022'nin haziran ayında birlikteliklerini resmen sonlandırmıştı.

AYRILIK SONRASINDA DISS ATMIŞTI

Shakira, ayrılık sonrasında Gerard Pique'nin kendisini aldattığını iddia etmiş ve ünlü futbolcuya bir diss parçası hazırlamıştı.

Kolombiyalı sanatçı, şarkısında "Ben senin liginde değilim. İki tane çıtır ederim. Ferrari'den inip Twimgo'ya bindin. Rolex'i bırakıp Casio'ya geçtin. Yalvarsan da artık sana dönmeyeceğim." ifadelerini kullanmış ve bu sözler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

PIQUE'NİN ANNESİNDEN SHAKIRA'YA FİZİKSEL ŞİDDET

Ayrılıklarının ardından sosyal medyaya flaş bir video düştü! Gerard Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.

ÇENESİNİ TUTTU VE...

Videoda Montserrat Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve sus işareti yaptığı görüldü.

Bu görüntüler sonrasında sosyal medya kullanıcıları Gerard Pique ve annesine tepki gösterdi.

