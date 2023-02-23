SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Gerard Pique'nin skandalları bitmiyor! Annesinin, Shakira'ya fiziksel şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı...

Gerard Pique'nin skandalları bitmiyor! Annesinin, Shakira'ya fiziksel şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı...

23.02.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altyapısında yetiştiği Barcelona'da futbolu bırakan dünyaca ünlü isim Gerard Pique, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz 2022'nin haziran ayında şarkıcı Shakira'yla boşanmıştı. Shakira, Pique'nin kendisini aldattığını iddia etmiş ve ayrılık sonrası eski futbolcuya göndermelerin bulunduğu bir şarkı çıkarmıştı. Şarkısında "Ferrari'den inip Twingo'ya bindin." sözlerini sarf eden Shakira'ya Gerard Pique'den olay yaratan bir cevap geldi.

Gerard Pique'nin skandalları bitmiyor! Annesinin, Shakira'ya fiziksel şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı...

İspanya La Liga devi Barcelona'da 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren forma giyen ve bu sezon ortasında futbolu bırakan Gerard Pique, ünlü şarkıcı Shakira ile yaşadığı ayrılık ile gündeme gelmişti. Çift, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz 2022'nin haziran ayında birlikteliklerini resmen sonlandırmıştı.

AYRILIK SONRASINDA DISS ATMIŞTI

thumbs_b_c_29c6c07aa826a9c07fe081f0a9f18b4c

Shakira, ayrılık sonrasında Gerard Pique'nin kendisini aldattığını iddia etmiş ve ünlü futbolcuya bir diss parçası hazırlamıştı.

thumbs_b_c_b6a0870ce17fc33676d3ee6ed3bd5760

Kolombiyalı sanatçı, şarkısında "Ben senin liginde değilim. İki tane çıtır ederim. Ferrari'den inip Twimgo'ya bindin. Rolex'i bırakıp Casio'ya geçtin. Yalvarsan da artık sana dönmeyeceğim." ifadelerini kullanmış ve bu sözler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

PIQUE'NİN ANNESİNDEN SHAKIRA'YA FİZİKSEL ŞİDDET

Screenshot_4

Ayrılıklarının ardından sosyal medyaya flaş bir video düştü! Gerard Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.

ÇENESİNİ TUTTU VE...

Screenshot_6

Videoda Montserrat Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve sus işareti yaptığı görüldü.

Screenshot_5

Bu görüntüler sonrasında sosyal medya kullanıcıları Gerard Pique ve annesine tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Ronaldo'yu konuşuyor! Arap kıyafetleri giydi, kılıç kuşandıDünya Ronaldo'yu konuşuyor! Arap kıyafetleri giydi, kılıç kuşandı
Depremde hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların son görüntüleri ortaya çıktı!Depremde hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların son görüntüleri ortaya çıktı!
Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu!Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu!
Anahtar Kelimeler:
Shakira şiddet Gerard Pique atan sezon

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak adaylık çıkışı: 'Bu saatten sonra...'

Çok konuşulacak adaylık çıkışı: 'Bu saatten sonra...'

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

Federasyondan, çekilen iki takım için flaş hamle!

Federasyondan, çekilen iki takım için flaş hamle!

Galatasaray'ın Haji Wright aşkı yeniden kabardı!

Galatasaray'ın Haji Wright aşkı yeniden kabardı!

Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılıyor!

Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılıyor!

Spor camiası bir arada! Yayının saati açıklandı

Spor camiası bir arada! Yayının saati açıklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.