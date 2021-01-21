Gerçek bal nasıl anlaşılır? Bir bakışta anlamanızı sağlayacak yöntem! Parmağınıza koyun ve...

Bal kullanmanın faydalarından yararlanmak istiyorsanız, satın almadan önce saflığını göz önünde bulundurmalısınız. Balın en büyük sorunu kalitesidir. İyi, saf bal bulmak oldukça zor olabilir. Diğer birçok gıda ürünü gibi, tağşiş yaygındır. Ticari bal genellikle glikoz çözeltisi, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve bilmediğiniz diğer bileşenlerle karıştırılabildiği için aldanmak kolaydır.
En iyi bal kalitesi fabrikalardan değil arılardan gelir ve bu nedenle, içerik etiketini okumak iyi bir başlangıç noktası olacaktır. 'Ham', 'doğal', 'orman balı' veya 'organik' gibi kelimelere dikkat edin bunlar normal baldan daha güvenli olabilir. Ancak, gıda düzenlemeleri biraz tehlikeli olduğu için, asla çok emin olamazsınız ve bu kusursuz bir yol olmayabilir. Öyleyse, gerçek ve sahte bal arasındaki farkı nasıl ayırt edebiliriz? Gerçeği bilmek için evde test edin. İşte saflığını kontrol etmek için bazı kolay ipuçları ve saflığı bozulmuş balı tespit etmenin yolları.
Başparmağınıza az miktarda bal koyun ve diğer sıvılar gibi etrafa dökülüp yayılmadığını kontrol edin. Varsa saf olmayabilir. Saf bal kalınken saf olmayan bal akıcı olacaktır. Saf bal sürüldüğü yüzeye yapışır ve akıp gitmez.
Baldan bir çay kaşığı alın ve bir bardak su ile doldurun. Sahte veya karıştırılmış bal suda çözülür, daha yoğun bir dokuya sahip olan saf bal ise topaklar halinde camın hemen dibine çöker.
Bir çorba kaşığı bal, biraz su ve 2-3 damla sirke özünü karıştırın. Bu karışım köpüklenirse, balınızın bozulma ihtimali çok yüksektir.
Saf balı ısıtırsanız, çabuk karamelize olur ve köpürmez. Ancak, saf olmayan bal durumunda karamelize olmayabilir ve ısıtıldığında kabarcıklı hale gelebilir.
Gerçek balın hafif ve genellikle çiçek kokusu vardır. Bu koku ısıtma ve soğutma ile değişebilir, ancak sahte balın çoğu zaman hiç kokusu yoktur veya ekşi bir kokusu olabilir.
Bir dilim ekmeğin üzerine bal sürün. Gerçek bal yaklaşık 60 saniye içinde sertleşir. Sahte bal asla sertleşmez ve ekmeği nem nedeniyle ıslak hale getirir.
Bir yumurtanın sarısı ile bir kaba gerçek balı koyarsanız, karışımı karıştırdığınızda yumurta sarısı pişmiş gibi görünecektir. Sahte bal ile bu işlem yapıldığında yumurta sarısında bir değişiklik olmayacak, aynı kalacaktır.
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