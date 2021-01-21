Gerçek bal nasıl anlaşılır? Bir bakışta anlamanızı sağlayacak yöntem! Parmağınıza koyun ve...

Bal kullanmanın faydalarından yararlanmak istiyorsanız, satın almadan önce saflığını göz önünde bulundurmalısınız. Balın en büyük sorunu kalitesidir. İyi, saf bal bulmak oldukça zor olabilir. Diğer birçok gıda ürünü gibi, tağşiş yaygındır. Ticari bal genellikle glikoz çözeltisi, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve bilmediğiniz diğer bileşenlerle karıştırılabildiği için aldanmak kolaydır.

GERÇEK BAL SAHTESİNDEN NASIL AYIRT EDİLİR?

En iyi bal kalitesi fabrikalardan değil arılardan gelir ve bu nedenle, içerik etiketini okumak iyi bir başlangıç noktası olacaktır. 'Ham', 'doğal', 'orman balı' veya 'organik' gibi kelimelere dikkat edin bunlar normal baldan daha güvenli olabilir. Ancak, gıda düzenlemeleri biraz tehlikeli olduğu için, asla çok emin olamazsınız ve bu kusursuz bir yol olmayabilir. Öyleyse, gerçek ve sahte bal arasındaki farkı nasıl ayırt edebiliriz? Gerçeği bilmek için evde test edin. İşte saflığını kontrol etmek için bazı kolay ipuçları ve saflığı bozulmuş balı tespit etmenin yolları.

BAŞPARMAK TESTİ

Başparmağınıza az miktarda bal koyun ve diğer sıvılar gibi etrafa dökülüp yayılmadığını kontrol edin. Varsa saf olmayabilir. Saf bal kalınken saf olmayan bal akıcı olacaktır. Saf bal sürüldüğü yüzeye yapışır ve akıp gitmez.