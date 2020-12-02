Gerçek hayattaki Çizmeli Kedi bulundu!

Hollandalı Deborah De Asis’in kedisi Master Poe, filmlerden fırlamış görüntüsüyle sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Çizmeli Kedi’nin en cingöz, en iş bitirici ve en insansı kedi tanımı adeta Master Poe için söylenmiş.

İsteklerini yaptırmak için sahibini manipüle etmekten geri durmayan Master Poe’nun adını değiştiren sosyal medya kullanıcıları ona artık Manipülasyon Ustası diye sesleniyor.

Sekiz aylık turuncu tüy yumağı, Shrek'in ünlü Çizmeli Kedi'nin masum yüzüne dair bir izlenim bırakıyor. İkonik geniş hüzünlü gözleri ve hatta pozu pençeleriyle çiviler ve her seferinde istediğini yaptırmayı başarıyor.



