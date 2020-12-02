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ABD ordusunda Tom Cruise’lu Top Gun filmine veto! Adını anmak yasak

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 02.12.2020 08:00 | Son Güncelleme:
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ABD ordusunda Tom Cruise’lu Top Gun filmine veto! Adını anmak yasak

ABD ordusunda Tom Cruise'un başrolünü üstlendiği film olan Top Gun esprisi yapana ceza. Vizyona girdiği 1986 yılında fırtınalar estiren Top Gun’ın o dönemde de ABD ordusunda etkileri olmuştu.

Tom Cruise’ın büyük çıkış yapmasını sağlayan Top Gun, 1986 yılında vizyona girdiğinde fırtınalar estirmişti. Film ABD’de o kadar etkili olmuştu ki ABD Hava Kuvvetleri’ni ve ABD Donanması’nı belli açılardan etkilemişti.

TOP GUN YÜZÜNDEN KURAL KOYDULAR

Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı Top Gun, Amerikan ordusuna dair algının uluslararası açıdan olumlu olmadığı bir dönemde ordunun havacılık programlarının reklamını yapan bir film işlevi görmüştü. Film ABD ordusunun kamusal algısını etkilemesinin yanı sıra ordu içinde de değişiklik yapılmasına ve kural konmasına neden olmuştu.

Business Insider'ın haberine göre ABD donanmasına pilotlarının Top Gun filminden alıntı yapması 5 dolara mâl oluyor. Guy "Bus" Snodgrass isimli emekli komutan ve TOPGUN olarak bilinen ABD Donanması Saldırı Savaşları Taktikleri Eğitmen Programı’nda eğitmen yaptığı açıklamada filmden alıntı yapanlara para cezası verildiğini söyledi.

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Snoodgrass kimsenin okul dışında filme atıfta bulunarak şaka yapmasına izin verilmediğini ve mesleğin şaka malzemesine dönüştürülmesine müsaade edilmediğini belirtti.

TOP GUN HAVA KUVVETLERİ’NE BAŞVURLARDA ARTIŞA NEDEN OLDU

Öte yandan Screen Rant'in haberine göre Top Gun’ın başarısı ABD’de Hava Kuvvetleri’ne yapılan başvurularda yüzde 500’lük artışa doğrudan katkıda da bulunmuştu ve bu esasen bir film için benzeri görülmemiş bir etkiye işaret ediyor.

Bununla birlikte filmin yapımcıları her ne kadar kuruluşla doğrudan bağlantılı olmasalar da askeri yetkilileri gerginliğini azaltmak ve gerçek ekipmanlara erişim sağlamak için filmde ayarlamalar yapmıştı. Bu, yapımda herhangi bir gerçek askeri malzeme kullanmadan önce senaryoların Pentagon tarafından onaylanması gereken standart bir uygulama.

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Yapımcıların yaptığı değişiklikler arasında meslektaşlar arasında o dönem romantik ilişkilere izin verilmediği için Cruise’un karakterinin ilgisinin sivil birine yöneltilmesi de yer alıyor.

Ayrıca film ABD ordusunun havacılık kısmının kamusal algısını büyük oranda değiştirmişti. ABD’nin Vietnam işgalinin sonra ermesinden 12 yıl sonra Top Gun’ı izleyen genç izleyiciler Amerikan ordusunun dış müdahale tarihini sert protestolar ve uluslararası karmaşayla ilişkilendirerek büyümeyecekti.

Top Gun hem aksiyon filmleri açısından hem de ABD ordusu açısından özel bir konumda olmaya devam ediyor.

TOP GUN: MAVERİCK FRAGMANI

Efsane Top Gun filminin devamı olan Top Gun: Maverick geçtiğimiz yaz vizyona girecekti. Koronavirüs salgını yüzünden vizyon tarihi ertelenen filminin en erken 2021 yazında vizyona girmesi planlanıyor. Filmin başrolünde yine Tom Cruise yer alıyor.

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