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  4. Gerçek ortaya çıktı: Arsenal'ın yıldızı evinde yasaklı ırk XL Bully köpek besliyormuş! Sebebini açıkladı

Gerçek ortaya çıktı: Arsenal'ın yıldızı evinde yasaklı ırk XL Bully köpek besliyormuş! Sebebini açıkladı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.02.2024 09:47
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İngiltere Premier Lig'de zirveye oynayan Arsenal'ın yıldız kalecisi David Raya'nın kendisini korumak için yasaklı bir pitbul cinsi olan XL Bully beslediği ortaya çıktı.

Gerçek ortaya çıktı: Arsenal'ın yıldızı evinde yasaklı ırk XL Bully köpek besliyormuş! Sebebini açıkladı

28 yaşındaki yıldız kaleci Raya'nın köpeğinin isminin Goku olduğu öğrenildi. Raya'nın evinde düzenlenen bir dizi denetim sırasında Raya yetkililere Goku'yu evde tutma sözü verdiği öğrenildi.

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Normal şartlarda XL Bully cinsi pitbulların yetiştirilmesi yasak. Goku, çiftin Kuzey Londra'daki milyonlarca sterlinlik evinde güvenli bir kafeste yaşıyor. İspanyol Raya, kanepede köpeğine sarılırken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

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YAŞANAN HIRSIZLIK OLAYLARINA TEDBİR OLMASI AMACIYLA KÖPEĞİ ALMIŞ

Şu anda Brentford'dan Arsenal'a kiralık olarak gönderilen Raya, diğer yıldızların bir dizi şiddetli hırsızlık olayından sonra köpeğin mülklerini korumasını istiyor.

Goku'yu eğitmek için Elit Koruma Köpeklerinden uzmanları işe aldı.

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Firmanın bir sözcüsü şunları söyledi: “David Raya'nın bir adet XL Bully'si var. Adı Goku, o bir yaşında. David ona yavruluğundan beri sahip.

“XL Bullys'li herkes endişeli. Ama David sorumlu bir sahip, ona karşı sorumlu olmak istiyor.

"Goku'yu uzun vadeli bir sözleşmeyle eğitiyoruz."

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