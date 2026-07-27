SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor, Frankfurt’a 3-0 mağlup oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, Frankfurt’a 3-0 mağlup oldu
Cevdet Berker İşleyen

2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, hazırlık karşılaşmasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. SAK Arena Nonntal’da oynanan mücadelede Trabzonspor, rakibine 3-0 yenildi. Müsabaka güvenlik nedeniyle seyircisiz oynanırken, Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmada oyuncularının son durumunu görme fırsatı bulurken, farklı oyuncu gruplarına da forma şansı verdi.

SIRADAKİ RAKİP AL SADD

Bordo-mavililer, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 18.30’da Katar temsilcisi Al Sadd ile karşı karşıya gelecek

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk temas kuruldu! Arda Güler'in kankası Fenerbahçe'ye: Mourinho ile görüşüldüİlk temas kuruldu! Arda Güler'in kankası Fenerbahçe'ye: Mourinho ile görüşüldü
Hakan Çalhanoğlu'nu görenler tanıyamadı! Tarzını değiştirdiHakan Çalhanoğlu'nu görenler tanıyamadı! Tarzını değiştirdi
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Batman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Batman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Fenerbahçe'den rekor bedelle ayrılmıştı! Galatasaray talip oldu: Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den rekor bedelle ayrılmıştı! Galatasaray talip oldu: Görüşmeler başladı

Ünlü rapçi sahnede gözaltına alındı

Ünlü rapçi sahnede gözaltına alındı

Kavurucu sıcakta hazırlanıyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor

Kavurucu sıcakta hazırlanıyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor

E-ticarette yeni dönem başlıyor! 1 Ağustos'ta kurallar değişiyor

E-ticarette yeni dönem başlıyor! 1 Ağustos'ta kurallar değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.