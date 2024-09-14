Gerçek sonradan anlaşıldı! Galatasaray attı Osimhen sevindi ama...

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig devam ediyor. 4. Hafta karşılaşmasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

RamsPark'da oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın 2. golünden sonra yaşananlar ilginç görüntülere sahne oldu.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Dakikalar 3'ü gösterdiğinde Gabriel Sara'nın mükemmel ortasında sahneye Davinson Sanchez çıktı. Kolombiyalı yıldız topu kafayla ağlara gönderdi. Sarı - kırmızılılar bu golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray'da bu sefer 25. dakikada sahneye Abdülkerim Bardakçı çıktı. Yine Gabriel Sara'nın ortasında Abdülkerim yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti.

GERÇEKLER SONRADAN ANLAŞILDI

Sarı - kırmızılıların 2. golünden sonra Osimhen ile Abdülkerim arasında bir süre golü kimin attığı konusunda görüşme geçti. Çünkü Osimhen'in kafa vuruşunun ardından Abdülkerim'in bir hamlesi vardı. İkili konuştuktan sonra gol sevincini birlikte yaşadı.

DROGBA'YA SELAM GÖNDERDİ

Osimhen, Galatasaray'ın attığı gol sonrası Drogba'ya selam gönderdi.