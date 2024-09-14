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  4. Gerçek sonradan anlaşıldı! Galatasaray attı Osimhen sevindi ama...

Gerçek sonradan anlaşıldı! Galatasaray attı Osimhen sevindi ama...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.09.2024 20:53
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Galatasaray, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmada Galatasaray'ın attığı ikinci golden sonra yaşananlar ilginç görüntülere sahne oldu.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig devam ediyor. 4. Hafta karşılaşmasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

RamsPark'da oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın 2. golünden sonra yaşananlar ilginç görüntülere sahne oldu.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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Dakikalar 3'ü gösterdiğinde Gabriel Sara'nın mükemmel ortasında sahneye Davinson Sanchez çıktı. Kolombiyalı yıldız topu kafayla ağlara gönderdi. Sarı - kırmızılılar bu golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray'da bu sefer 25. dakikada sahneye Abdülkerim Bardakçı çıktı. Yine Gabriel Sara'nın ortasında Abdülkerim yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti.

GERÇEKLER SONRADAN ANLAŞILDI

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Sarı - kırmızılıların 2. golünden sonra Osimhen ile Abdülkerim arasında bir süre golü kimin attığı konusunda görüşme geçti. Çünkü Osimhen'in kafa vuruşunun ardından Abdülkerim'in bir hamlesi vardı. İkili konuştuktan sonra gol sevincini birlikte yaşadı.

DROGBA'YA SELAM GÖNDERDİ

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Osimhen, Galatasaray'ın attığı gol sonrası Drogba'ya selam gönderdi.

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Abdülkerim Bardakcı davinson sanchez galatasaray Victor Osimhen
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