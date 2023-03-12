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Gerdek gecesi ve zorla evlendirme gündemdeydi! RTÜK'ten 'Kızılcık Şerbeti'ne inceleme

12.03.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde zorla evlendirme, şiddet ve gerdek gecesi sahneleri tepki çekmişti. RTÜK'ten, kadına şiddet görüntülerine yer veren Kızılcık Şerbeti hakkında inceleme kararı çıktı.

Gerdek gecesi ve zorla evlendirme gündemdeydi! RTÜK'ten 'Kızılcık Şerbeti'ne inceleme

Zorla imam nikahı sahnesi ve gerdek gecesi sahnesinde yaşanan şiddet olayı gündemdeydi. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti reytinglerde üst sıralarda olsa da tepki almaktan geri kalmıyor.

Son olarak ailesinin zoruyla istemediği biriyle evlendirilen Nursema'nın başına gelenler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon dizisinde yer alan kadına şiddet görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Gerdek gecesi sahnesine tepki! "Soyun lan" deyip... Gerdek gecesi sahnesine tepki! "Soyun lan" deyip...

RTÜK Başkanı Şahin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "SHOW TV medya hizmet sağlayıcısında 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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