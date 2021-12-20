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"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almış

20.12.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların durumuyla ilgili gelen sorular üzerine "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'a tepki yağarken ortaya bir iddia atıldı. Hülya Avşar iddialara göre üç gün önce 5 milyon TL'lik yeni araç almış.

"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almış

Hülya Avşar'ın ekonomi yorumu sosyal medyada tepki gördü. Şarkıcı Hülya Avşar 'ekonomi' sorusu üzerine "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" yanıtını verdi.

Bu açıklamalarla tepki çeken Hülya Avşar’ın 3 gün önce araç aldığı ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; lüks arazi aracı ile trafik sorunu yaşadığı öğrenilen ve aracının büyüklüğünden şikayetçi olan Hülya Avşar, yeni bir otomobil arayışına girmişti.

Avşar, Mercedes S400 modelini tercih etti. 5 milyon TL ödediği iddia edilen sanatçı, önceki gün yeni aracını teslim aldı.

Avşar'ın lüks otomobili açıklamalarından sonra tepki çekti.

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Hülya Avşar
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