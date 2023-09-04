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  4. Geri döndü! Sakaryaspor Tuncay Şanlı'yı takımın başına getirdiğini açıkladı

Geri döndü! Sakaryaspor Tuncay Şanlı'yı takımın başına getirdiğini açıkladı

04.09.2023 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Sakaryaspor'da teknik direktörlük yapan ve 2021-2022 yılında şampiyonluk kupası kazanan Tuncay Şanlı tekrardan Sakaryaspor'un başına geçti. İşte detaylar...

Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'yı getirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Buhayali gerçekleştirmenin zamanı geldi. Evine hoş geldin şampiyon." ifadeleri kullanıldı.

2. LİG'DE ŞAMPİYON OLDU

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Tuncay Şanlı, 2021-2022 sezonunun son bölümünde Sakaryaspor'un başına ikinci kez geçmiş ve TFF. 2. Lig'de şampiyon yapmıştı.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞAMIŞTI

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Tuncay Şanlı, 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta olan Sakaryaspor'da 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 84 puan toplayarak 2,17 puan ortalaması yakalamıştı. Ayrıca teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluk kupasını da kazanmıştı.


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