Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi’nde bulunan dumansız sanayi bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürme çalışması başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevlere müdahale edilerek yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı.

