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Geri dönüşümden sağlanan gelirle öğrencilerin eğitimine destek oluyorlar

06.10.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta "Kitaplar Çöp Değildir" kampanyası kapsamında ev ve iş yerlerinden toplanarak geri dönüşüme gönderilen eski kitap, kağıt ve kartonlardan elde edilen gelirle köy okullarındaki çocukların bazı eğitim ihtiyaçları karşılanıyor

FARUK KÜÇÜK - Şırnak'ta geri dönüşüm için ev ve iş yerlerinden toplanan kitap, kağıt ve kartonlardan elde edilen gelirle köy okullarındaki çocuklara kırtasiye ve çanta yardımı yapılıyor.

"Kitaplar Çöp Değildir" kampanyası kapsamında Şırnak Genç Liderler Derneği üyelerince ev ve iş yerlerinden toplanan eski kitap, kağıt ve kartondan elde edilen gelirle kırsaldaki öğrencilerin bazı ihtiyaçları gideriliyor.

Genç Liderler Derneği Başkanı Nazlı Altürk, AA muhabirine, yaz tatilinde eski kitap, defter ve kartonların bilinçsizce çöpe atılmayıp geri dönüşüme kazandırılması, öğrencilere destek olmak amacıyla kampanya başlattıklarını söyledi.

Bu konuda vatandaşları da bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Altürk, "Yaz tatilinde geri dönüşümden elde ettiğimiz gelirle 500 öğrenciye kırtasiye yardımı hazırladık ve şu an köy okullarına dağıtıyoruz. Hedefimiz bu yıl 1500 öğrenciye kırtasiye yardımı yapmak." dedi.

Kırtasiye desteğinin verildiği merkeze bağlı Özveren Köyü İlkokulunda öğretmen Abdülkerim Dervişoğlu da bu projelerin kırsalda okuyan öğrencilere destek verilmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Dervişoğlu, "Köy çocuklarının çanta, defter, kalem, silgi gibi araç ve gereçlerle buluşturulması çok önemli. Bu tarz projeler hem onları hem de bizi sevindiriyor." diye konuştu.

Öğrenciler de bazı eğitim malzemesi ihtiyaçlarının bu şekilde karşılanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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