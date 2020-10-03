Germencik Belediyesi’nde HES kodu uygulamasına geçildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararları gereğince kamu kurum ve kuruluşlarına girişte zorunlu HES kodu uygulaması Germencik Belediyesi’nde başladı.

Belediyeye işlem yapmak için gelen vatandaşlar Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in kurdurduğu HES Kodu Alma Noktasından kodlarını alabiliyorlar. Kimlik kartları ile şahsen başvuru yapan vatandaşlara masada görevli belediye personelince bilgi veriliyor, ateş ölçümü ve kod verilmesi işlemleri yapılıyor. Vatandaşlar aldıkları HES kodunu tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişte kullanabilecekler. Kamu kurum ve kuruluşlarına girişte zorunlu kılınan HES kodu uygulamasının başladığı Germencik Belediyesinde bilgilendirme ve kod alımında yardımcı olabilmek için HES kodu alma masası oluşturuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti “Koronavirüs pandemisi günden güne artarak devam etmekte ve maalesef can kayıplarına her geçen gün yenileri eklenmektedir. Bu doğrultuda pandemi kontrolünü sağlamak ve vaka sayılarını düşürmek için alınan Cumhurbaşkanlığı kararları gereği belediyeler de dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yapmak için gelen vatandaşların HES kodu bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Belediyemizde kurduğumuz HES Kodu Alma Masası ile görevli arkadaşlarımız kod alamayan vatandaşlarımıza yardımcı oluyor, bu konuda zor durumda kalmamaları için destek veriyoruz. Öte yandan SMS, afiş ve sosyal medya aracılığı ile HES kodu bilgilendirmesini de yaptık” dedi.

