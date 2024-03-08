Germencik Habipler Köyü’nde ormanlık alanda kesilen ağaçlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginç olay Habipler Köyü Muhtarı Hüseyin Demir’e gelen bir ihbar üzerine ortaya çıktı. Aydın’ın Germencik İlçesi ile İzmir’in Tire İlçesi sınırlarında kalan Yololuk Mevkiinde bulunan ormanlık alandaki ağaçların kesildiği yolunda ihbar alan köylüler durumu Orman İletme Müdürlüğü yetkililerine ihbar etti. Onlarca ağacın kesildiği bölgeye gelen ekipler tutanak tutup olayla ilgili soruşturma başlatırken, konuyla ilgili 3 kişinin tespit edilip ifadeleri alındığı belirtildi.

Bölgede kısa süre içerisinde motorlu testerelerle yaklaşık 250-300 adet çam ağacının kesildiğini belirten Köy Muhtarı Hüseyin Demir, Cumhuriyet Savcılığı tarafından da konuyla ilgili soruşturma açıldığını belirtti.

