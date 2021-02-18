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Germencik’te 800 gram kubar esrar ele geçirildi

18.02.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Germencik’te 800 gram kubar esrar ele geçirildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde Jandarmanın yaptığı operasyonda 800 gram kubar esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler durumundan şüphelendikleri 03 HD 387 plakalı aracı takibe aldı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde Jandarmanın yaptığı operasyonda 800 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler durumundan şüphelendikleri 03 HD 387 plakalı aracı takibe aldı. Jandarma ekipleri, araç içerisinde bulunan R.G. ve S.K. isimli şahısların Hıdırbeyli otoban köprüsü yakınlarında, plakasız bir motosiklet ile gelen G.D. ve A.E isimli şahıslarla uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve motosikletin üzerinde bulunan kasada yapılan aramada toplamda 800 gram civarında kubar esrar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden R.G. ve S.K. uyuşturucu madde kullanmaktan ifadeleri alınarak serbest bırakılırken, A.E ve G.D. uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan ifadeleri alınarak mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahıslara toplamda 12 bin 600 TL idari para cezası uygulanırken ele geçirilen kubar esrar imha edildi.

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