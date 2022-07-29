Gerontoloji mezunları ne iş yapar? Gerontoloji bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Ülkemizde eğitimi verilen Gerontoloji bölümü özellikle Avrupa ülkeleri ve gelecekte ülkemiz için önemli olan bölümlerden biridir. Gerontoloji, yaşlı insanların yaşam standartlarını yükseltmek ve yaşlı bakımı alanında uzmanlaşmak üzere öğrenci yetiştiren bir bölümdür.
Gerontoloji bölümünden eğitim alan kişiler hastanelerde, bakım evlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilir. Akademisyen olarak kariyerlerine devam etmek isteyen adaylar da vardır.
Gerontoloji bölümünden mezun olan kişiler, bölümün tüm şartlarını tamamladıktan sonra Gerontolog unvanı almaya hak kazanır. Gerontolog, ülkemizde ilk kez 2009 yılında eğitime başlayan bir bölümdür. Günümüzde birkaç üniversitede bulunan dört yıllık bir lisans bölümüdür.
Gerontoloji, yaşlılık bilimi eğitimi olarak bilinen, toplum bilinci ve faydaları için çalışmalar yürüten bir bölümdür. Gerontoloji, yaşlı bireylerin yaşam konforunu arttıracak, sağlıklarını koruyacak ve sorunlarına çözüm üretecek olan meslek mensuplarının yetiştirilmesini sağlayan 4 yıllık bir lisans bölümdür. Yaşlılık bilimi bölümü olan Gerontoloji bölümünün temel amacı yaşlı olan bireylerin yaşamlarını en rahat hale getirecek kişiler yetiştirmektir. Yaşlıların problemlerine çözümler üretebilecek öğrencilerin yetişmesini sağlamak amacıyla gerekli olan tüm bilgiler aktarılır.
Gerontoloji, 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerden biridir. Bölümde teorik olduğu kadar çok sayıda uygulama dersi de verilir. 8 dönemlik eğitimde hem teorik hem de uygulama dersleri verilir. Bu derslerden başarı ile mezun olan öğrenciler, 4 senelik eğitimlerini zorunlu staj ile tamamlarlar. Gerontoloji bölümünde eğitim almak isteyen kişilerin, öncelikle üniversite sınavından sayısal alanda yeterli düzeyde puan alması gerekir. Üniversite sınavında elde edilen puana göre yapılacak olan tercihler sonucunda Gerontoloji bölümünde okumaya hak kazanılabilir. Ön lisans bölümlerinden biri olan Yaşlı Bakım bölümünden mezun olan kişiler de Dikey Geçiş Sınavına katılarak, Gerontoloji bölümüne geçiş yapabilir.
Gerontoloji, İngilizce olan bir bölümdür. Bu sebeple adayların İngilizce yeterliliğine sahip olmaları gerekir. İngilizce yeterliliğe sahip olmayan öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi verilir.
Gerontoloji bölümü 4 senelik bir eğitim olup, öğrenciler 8 dönemlik eğitim yaşamlarında birçok dersten sorumlu olur. Bu derslerden ve zorunlu stajdan başarılı olan öğrenciler Gerontoloji Bölümü Lisans Diploması almaya hak kazanır. Gerontoloji bölümünü mezunları aynı zamanda Gerontolog unvanı almaya da hak kazanır. Gerontoloji bölümü dersleri nelerdir, birlikte göz gezdirelim.
Gerontoloji bölümü mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilir. Bu kurumlarda aldıkları görev ve sorumluluklar farklılık gösterebilir. Ancak, Gerontoloji mezunlarının görevleri genel olarak şunlardır:
Gerontoloji mezunları iş imkanları oldukça geniş olan bölümlerden biridir. Gerontoloji bölümünden mezun olan kişiler, yaşlı bakım merkezleri başta olmak üzere hastanelerde, huzurevlerinde çeşitli görevler alabilir.
Gerontoloji mezunlarının özel sektörde iş olanakları bunlarla sınırlı değildir. Hastanelerde yer alan geriatri servisleri, sağlık otellerine yer verilen Turizm sektöründe de çalışma alanlarına önemli örneklerdir. Emeklilik sigortasının yapıldığı bankalarda mezunlara çeşitli görevler verilir. Gerontoloji mezunlarının kamuda iş olanakları da oldukça geniş olan bölümlerden biridir. Gerontoloji bölümünden mezun olan Gerontologların çalışma alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
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