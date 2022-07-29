Gerontoloji mezunları ne iş yapar? Gerontoloji bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Ülkemizde eğitimi verilen Gerontoloji bölümü özellikle Avrupa ülkeleri ve gelecekte ülkemiz için önemli olan bölümlerden biridir. Gerontoloji, yaşlı insanların yaşam standartlarını yükseltmek ve yaşlı bakımı alanında uzmanlaşmak üzere öğrenci yetiştiren bir bölümdür.

Gerontoloji bölümünden eğitim alan kişiler hastanelerde, bakım evlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilir. Akademisyen olarak kariyerlerine devam etmek isteyen adaylar da vardır.

Gerontoloji bölümünden mezun olan kişiler, bölümün tüm şartlarını tamamladıktan sonra Gerontolog unvanı almaya hak kazanır. Gerontolog, ülkemizde ilk kez 2009 yılında eğitime başlayan bir bölümdür. Günümüzde birkaç üniversitede bulunan dört yıllık bir lisans bölümüdür.

Gerontoloji bölümü nedir?

Gerontoloji, yaşlılık bilimi eğitimi olarak bilinen, toplum bilinci ve faydaları için çalışmalar yürüten bir bölümdür. Gerontoloji, yaşlı bireylerin yaşam konforunu arttıracak, sağlıklarını koruyacak ve sorunlarına çözüm üretecek olan meslek mensuplarının yetiştirilmesini sağlayan 4 yıllık bir lisans bölümdür. Yaşlılık bilimi bölümü olan Gerontoloji bölümünün temel amacı yaşlı olan bireylerin yaşamlarını en rahat hale getirecek kişiler yetiştirmektir. Yaşlıların problemlerine çözümler üretebilecek öğrencilerin yetişmesini sağlamak amacıyla gerekli olan tüm bilgiler aktarılır.

Gerontoloji bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Gerontoloji, 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerden biridir. Bölümde teorik olduğu kadar çok sayıda uygulama dersi de verilir. 8 dönemlik eğitimde hem teorik hem de uygulama dersleri verilir. Bu derslerden başarı ile mezun olan öğrenciler, 4 senelik eğitimlerini zorunlu staj ile tamamlarlar. Gerontoloji bölümünde eğitim almak isteyen kişilerin, öncelikle üniversite sınavından sayısal alanda yeterli düzeyde puan alması gerekir. Üniversite sınavında elde edilen puana göre yapılacak olan tercihler sonucunda Gerontoloji bölümünde okumaya hak kazanılabilir. Ön lisans bölümlerinden biri olan Yaşlı Bakım bölümünden mezun olan kişiler de Dikey Geçiş Sınavına katılarak, Gerontoloji bölümüne geçiş yapabilir.

Gerontoloji, İngilizce olan bir bölümdür. Bu sebeple adayların İngilizce yeterliliğine sahip olmaları gerekir. İngilizce yeterliliğe sahip olmayan öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi verilir.

Gerontoloji bölümü dersleri nelerdir?

Gerontoloji bölümü 4 senelik bir eğitim olup, öğrenciler 8 dönemlik eğitim yaşamlarında birçok dersten sorumlu olur. Bu derslerden ve zorunlu stajdan başarılı olan öğrenciler Gerontoloji Bölümü Lisans Diploması almaya hak kazanır. Gerontoloji bölümünü mezunları aynı zamanda Gerontolog unvanı almaya da hak kazanır. Gerontoloji bölümü dersleri nelerdir, birlikte göz gezdirelim.

Türkiye ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sistemi

Yaşlılıkta Eğitim

Sağlık Kurumları Yönetimi

Kantitatif Araştırma Metodları

Ticaret, İşletme ve Vergi Hukuku

Sosyal Hukuk

Sağlık Ekonomisi

Anatomi ve Yaşlılık Fizyolojisi

Sosyolojik Yaşlanma Teorileri

Gerontoloji mezunları ne iş yapar?

Gerontoloji bölümü mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilir. Bu kurumlarda aldıkları görev ve sorumluluklar farklılık gösterebilir. Ancak, Gerontoloji mezunlarının görevleri genel olarak şunlardır:

Yapılacak aktiviteleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak.

Yaşlanma süreçlerinin gelişmesini önleyecek teoriler ve uygulamalar geliştirmek için işbirliği içinde çalışmak.

Yaşlıların daha az hasta, engelli ve bakıma muhtaç hale gelmesi ve daha fazla zinde ve aktif yaşlıların çoğalması için çalışmalar yürütmek. Bunu sağlamak için sağlık ve emeklilik sistemlerinin yükünü hafifletecek, toplumun refah düzeyini de arttıracak çalışmalar yapmak.

Sosyal güvenlik politikalarını hazırlama ve uygulama süreci ile ilgili çeşitli çalışmalar yürütmek.

Sosyal ve fiziksel rehabilitasyona ihtiyaç duyan yaşlılara programlar hazırlamak, uygulamak ve yürütmek.

Hedef kitleye uygun ve yüksek kalitede hizmet vermek için çeşitli çalışmalar yürütmek.

Yaşlı bakım sürecinde yer alan doktor, hemşire, bakıcı gibi aktörlerin sevk ve idaresini gerçekleştirmek.

Yaşlı bakım sürecinde yer alan kurumların harcamalarını belirlemek, planlamak ve gözlemlemek.

Yaşlı bakım sürecindeki bütün kurumların koordinasyonunu sağlamak.

Yaşlı insanların durumunu ve sebeplerini anlamak, aralarındaki ilişkileri saptamak, başarılı süreçlerle yaşlanan insan sayısını çoğaltmak.

Yaşlılar, aileleri ve bakıcıları için eğitim programları planlamak ve programları başarıyla yürütmek.

Yaşlılara hizmet veren profesyoneller, sağlık uzmanları ve bakım personellerine yönelik sürekli eğitim programları planlamak ve yürütmek. Bu programların her birine danışmanlık yapmak.

Yaşlılara ve ailelerine danışmanlık hizmeti vermek. Yaşlı ve yakınlarına bunama, Alzheimer konusunda danışmanlık hizmeti vermek.

Yaşlılara uygulanan şiddet ve ihmale karşı toplumsal duyarlılık oluşturmak. Tüm bu olumsuz durumlar için farkındalık sağlayacak çalışmalar yapmak.

Yaşlıların birbirleriyle ve toplumla olan iletişimlerinin artmasını sağlamak üzere planlamalar yapmak ve kuşaklar arası çatışmalara engel olmak.

Gerontoloji mezunları nerelerde çalışır?

Gerontoloji mezunları iş imkanları oldukça geniş olan bölümlerden biridir. Gerontoloji bölümünden mezun olan kişiler, yaşlı bakım merkezleri başta olmak üzere hastanelerde, huzurevlerinde çeşitli görevler alabilir.

Gerontoloji mezunlarının özel sektörde iş olanakları bunlarla sınırlı değildir. Hastanelerde yer alan geriatri servisleri, sağlık otellerine yer verilen Turizm sektöründe de çalışma alanlarına önemli örneklerdir. Emeklilik sigortasının yapıldığı bankalarda mezunlara çeşitli görevler verilir. Gerontoloji mezunlarının kamuda iş olanakları da oldukça geniş olan bölümlerden biridir. Gerontoloji bölümünden mezun olan Gerontologların çalışma alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz: