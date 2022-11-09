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Gerrad Pique veda maçında kariyerinin şokunu yaşadı! Osasuna Barcelona maçında kırmızı kart gördü, son maçına çıkamadı

09.11.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008 yılından bu yana İspanyol devi Barcelona'da forma giyen ve taraftarın sevgili olan Gerrard Pique, kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen aktif futbolculuk kariyerini noktalama kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Yıldız oyuncu, son maçına Osasuna karşında çıkmaya hazırlanırken, işler hiç de beklediği gibi gitmedi.

Gerrad Pique veda maçında kariyerinin şokunu yaşadı! Osasuna Barcelona maçında kırmızı kart gördü, son maçına çıkamadı
Gerard Pique

Gerard Pique

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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İspanyol devi Barcelona'da forma giyen ve kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen sürpriz bir şekilde futbol kariyerini noktalama kararı alan tecrübeli oyuncu Gerrard Pique son maçında büyük bir şok yaşadı.

La Liga'nın 14. haftasında deplasmanda Osasuna karşısına çıkan Barcelona'nın yıldız ismi Gerard Pique, karşılaşmanın sonlarında oyuna girip futbola veda edecekti ancak gördüğü kırmızı kartla vedasını gerçekleştiremedi

KIRMIZI KART GÖRDÜ!

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Osasuna karşısında devreyi 1-0 geride ve 10 kişi kapatan Barcelona'da ilk yarının son düdüğün ardından kaptan Gerard Pique saha ortasındaki hakem ekibinin yanına giderek şiddetli itirazda bulundu.

UNUTULMAYACAK VEDA!

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Karşılaşmanın hakemi Gil Manzano da itirazlardan dolayı 35 yaşındaki oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Tecrübeli oyuncu böylece kariyerinin son maçında oyuna girme şansını kaybetti ve uzun yıllar unutulmayacak bir vedaya imza attı.


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