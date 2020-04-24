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Gerson Rodrigues, Fenerbahçe'yle anlaştı mı? Başkan açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.04.2020 09:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nün sezonun ikinci yarısında Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues'e transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Gerson Rodrigues, Fenerbahçe'yle anlaştı mı? Başkan açıkladı

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert açıkladı! İşte detaylar... Fenerbahçe, Ankaragücü'nde forma giyen Gerson Rodrigues'i transfer edecek mi? Ankaragücü Başkanı Fatih Mert açıkladı! İşte detaylar... Ajansspor'a konuşan Fatih Mert, "Gerson Rodrigues ile de menajeriyle de konuştum, Fenerbahçe'den kendilerine gelen teklif yok. Ankaragücü olarak Gerson Rodrigues ile kulübü Dinamo Kiev ile de görüştük, Gerson'la sözleşme uzatmak istiyoruz. Dinamo Kiev ile aramızda Gerson için opsiyon yok fakat sözlü olarak bir anlaşma var" dedi.

Başkan Mert, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanlarının katılımı ile yarın saat 14.00’te videokonferans yöntemiyle toplanacaklarını söyledi. Mert, "31 Nisan'da Bilim Kurulu'nun vereceği tarihe göre antrenmanlara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

ANKARAGÜCÜ, GERSON RODRİGUES İÇİN NE KADAR ÜCRET ÖDEDİ!

Ankaragücü, transfer yasağını kaldırdıktan sonra Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues'in yarım sezonluk kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödedi.

3 GOL, 2 ASİST YAPTI!

Öte yandan Gerson, ligde Fenerbahçe'ye karşı da gol atarken, 7 maçta toplamda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


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Fenerbahçe ankaragücü Gerson Rodrigues dinamo kiev

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