Gervinho ameliyat oldu!

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Gervinho'nun ameliyat edildiği açıklandı.
Bordo-mavililerin sağlık Kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Gervinho’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 19, 2021
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