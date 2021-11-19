Gervinho ameliyat oldu!

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Gervinho'nun ameliyat edildiği açıklandı.

Bordo-mavililerin sağlık Kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.



