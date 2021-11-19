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Gervinho ameliyat oldu!

19.11.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Gervinho, Fransa'da ameliyat edildi.

Gervinho ameliyat oldu!
Gervinho

Gervinho

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Gervinho'nun ameliyat edildiği açıklandı.

Bordo-mavililerin sağlık Kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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