Gervinho için Parma'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, İtalya Ligi'nde mücadele eden Parma'da forma giyen Fildişi Sahilli hücum oyuncusu Gervinho için görüşmelerini sıklaştırdı.
La Gazetta dello Sport yazarı Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Gervinho'ya yıllık 2.5 milyon euro değerinde 3 senelik sözleşme teklifinde bulundu. 32 yaşındaki yıldız, teklife sıcak bakarken kulübü Parma'dan, Galatasaray'ı şaşırtan bir cevap geldi.
TAM 15 MİLYON EURO
İtalyan kulübü, Galatasaray'la anlaşan ve İstanbul'a gelmeye olumlu bakan Gervinho için Galatasaray'dan 15 milyon euro bonservis ücreti istedi.
Gervinho, geçtiğimiz yıl bonservissiz bir şekilde Parma'ya transfer olan Gervinho, İtalyan kulübünde 11 gol atmayı başarmıştı.
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