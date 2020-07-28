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Gerze Devlet Hastanesine yeni başhekim

SİNOP HABERLERİ  | 28.07.2020 17:19 | Son Güncelleme

Gerze Devlet Hastanesi Başhekimliğine Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr.

Gerze Devlet Hastanesine yeni başhekim

Gerze Devlet Hastanesi Başhekimliğine Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Adem Özkan atandı.
Başhekimlik görevine yeni başlayan Dr. Adem Özkan, Gerze Devlet Hastanesinde servislere ve acile yeni bir düzen geleceğini belirtti. Başhekim Özkan, "Hastanemizde hem fiziksel hem de çalışma koşulları ile ilgili bir düzenleme yapma niyetindeyiz. Branş doktoru bakımından hastanemizde eksiklikler var, bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi için çalışacağız. Hastanemizde yeterli sayıda diş doktoru, 1 çocuk doktoru, 1 genel cerrah, 1 dâhiliye doktorumuz var fakat kadın doğum doktorumuz şu an için yok. Konuyla ilgili İl Müdürlüğümüze taleplerimizi ilettik. Servislere ve acile bir düzen gelecek, hizmette bir aksama olmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Aslen Zonguldaklı olan Uzm. Dr. Adem Özkan 37 yaşında, evli ve 1 çocuk babası.

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