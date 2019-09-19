Getafe 1 - 0 Trabzonspor

Mücadelenin son dakikasında Sturridge müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi ve mücadele 1-0'lık Getafe galibiyetiyle sona erdi. Grubun diğer maçında ise Basel evinde Kevin Bua (2), Luca Zuffi, Tonny Vilhena (kendi kalesine) ve Okafor'un attığı gollerle Krasnodar'ı 5-0 mağlup etti.

İkinci devrede Trabzonspor gole yaklaştı. 57. dakikada sol kanatta Nyom'u geçen Nwakaeme'nin pasına Getafe savunması son anda ayak koyup tehlikeyi önledi. 2 dakika sonra ise Getafe etkili geldi. Nyom'un ceza sahasının sağından içeriye yaptığı sert ortaya son anda kaleci Uğurcan uzandı.

Getafe, 18. dakikada 1-0 öne geçti. Garcia'nın sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortasına bomboş bir şekilde yükselen Rodriguez'in kafa vuruşu üst direğe çarpıp ağlarla buluştu. 35'te Sosa'nın kullandığı kornerde Sörloth'un kafası üstten auta gitti ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor ile Getafe karşılaştı. Maça ev sahibi ekip etkili başladı. İspanyol ekibi Trabzonspor kalesine yüklenirken, temsilcimiz ise kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşan Trabzonspor, Süper Lig'de son oynadığı Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes'in yerine defansta Gaston Campi'ye şans tanıdı. Karaman, ayrıca orta sahada Abdülkadir Parmak'ı yedeğe alarak yerine Doğan Erdoğan ile başladı. 23 yaşındaki Doğan, ilk defa Trabzonspor'da ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavililer sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Mikel, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile yer aldı. Diğer yandan ev sahibi Getafe ise La Liga'daki son oynadığı Real Betis maçına göre ilk 11'inde 9 futbolcu değiştirdi. Getafe'nin İspanyol teknik direktörü Jose Bordalas, Djene ve Allan Nyom'un dışında sahada 9 farklı futbolcuyla yer aldı.

Ev sahibi ekip de sahaya Chichizola, Nyom, Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Gallego, Angel 11'i ile çıktı. İspanyol gazeteciler, Bordalas'ın genelde ilk 11'de fazla değişikliğe giden bir teknik adam olmadığını belirterek, bu kadronun kendilerini de çok şaşırttığını söyledi.