Getafe - Brighton & Hove Albion Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Getafe ile Brighton & Hove Albion, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Coliseum Alfonso Pérez sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Getafe, UEFA Konferans Ligi'nde Brighton & Hove Albion'ı ağırlıyor. İki takım arasında önemli bir mücadele gerçekleşecek.
Getafe (UEFA Konferans Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 9 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 12 puanla 13. sırada.
Brighton & Hove Albion (UEFA Konferans Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 8 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 19 puanla 3. sırada.
Getafe, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Brighton & Hove Albion ise dış sahada 4 galibiyet alarak, son dönemde formda bir grafik sergiliyor.
Getafe kadrosunda Christantus Uche (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Juanmi (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
Brighton & Hove Albion kadrosunda Stefanos Tzimas (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Evan Ferguson (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.
Getafe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Martin Satriano. Brighton & Hove Albion kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Pascal Gross, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Maxim De Cuyper.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Getafe 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Getafe 2, Brighton & Hove Albion 0 gol attı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum