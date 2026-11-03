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Getafe - Brighton & Hove Albion Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Getafe, Brighton & Hove Albion ile Kasım'ın 5'inde karşılaşıyor. İki takımın son form durumu ve kadrolarındaki eksiklikler merakla bekleniyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Getafe - Brighton & Hove Albion Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
Getafe
Perşembe 23:00
05.11.2026
Brighton & Hove Albion
Stadyum: Coliseum Alfonso Pérez

Getafe ile Brighton & Hove Albion, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Coliseum Alfonso Pérez sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Getafe, UEFA Konferans Ligi'nde Brighton & Hove Albion'ı ağırlıyor. İki takım arasında önemli bir mücadele gerçekleşecek.

Lig Durumu

Getafe

13. İspanya La Liga
O
11
G
3
B
3
M
5
P
12
8
Attığı Gol
16
Yediği Gol
-8
Averaj

Brighton & Hove Albion

3. İngiltere Premier Ligi
O
9
G
6
B
1
M
2
P
19
24
Attığı Gol
7
Yediği Gol
+17
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Getafe 8 / 16
Brighton & Hove Albion 24 / 7

İç Saha / Deplasman Performansı

Getafe İç saha
Oynanan Maç
6
G / B / M
3 / 3 / 0
Gol
8 – 4
Brighton & Hove Albion Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
3 / 0 / 2
Gol
11 – 6

Getafe (UEFA Konferans Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 9 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 12 puanla 13. sırada.

Brighton & Hove Albion (UEFA Konferans Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 8 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 19 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Getafe G M B M G

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Getafe 3-1 Sevilla İspanya La Liga G
  • 29.10.2026 UB Lebrijana 2-3 Getafe İspanya Kral Kupası G
  • 25.10.2026 Athletic Bilbao 4-0 Getafe İspanya La Liga M
  • 22.10.2026 Getafe 2-5 Lugano UEFA Konferans Ligi M
  • 19.10.2026 Getafe 1-1 Rayo Vallecano İspanya La Liga B
Brighton & Hove Albion G M G G G

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Manchester City 0-1 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi G
  • 25.10.2026 Liverpool 2-0 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi M
  • 22.10.2026 Jablonec 0-0 Brighton & Hove Albion UEFA Konferans Ligi B
  • 18.10.2026 Brighton & Hove Albion 5-0 Crystal Palace İngiltere Premier Ligi G
  • 15.10.2026 Brighton & Hove Albion 4-0 Kauno Zalgiris UEFA Konferans Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Getafe, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Brighton & Hove Albion ise dış sahada 4 galibiyet alarak, son dönemde formda bir grafik sergiliyor.

Eksik Oyuncular

Getafe

2 eksik
Christantus Uche Sakat Diz Sakatlığı
Juanmi Sakat Diz Sakatlığı

Brighton & Hove Albion

2 eksik
Stefanos Tzimas Sakat Diz Sakatlığı
Evan Ferguson Sakat Ayak Bileğinden Sakat

Getafe kadrosunda Christantus Uche (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Juanmi (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Brighton & Hove Albion kadrosunda Stefanos Tzimas (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Evan Ferguson (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Martin Satriano Martin Satriano Getafe 3 Gol 2 Asist
Enes Ünal Enes Ünal Getafe 2 Gol 1 Asist
Ivan Azon Ivan Azon Getafe 1 Gol 1 Asist
Ramon Terrats Ramon Terrats Getafe 1 Gol 0 Asist
Pascal Gross Pascal Gross Brighton & Hove Albion 3 Gol 4 Asist
Maxim De Cuyper Maxim De Cuyper Brighton & Hove Albion 2 Gol 3 Asist
Charalampos Kostoulas Charalampos Kostoulas Brighton & Hove Albion 3 Gol 2 Asist
Diego Gomez Diego Gomez Brighton & Hove Albion 1 Gol 2 Asist

Getafe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Martin Satriano. Brighton & Hove Albion kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Pascal Gross, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Maxim De Cuyper.

İkili Rekabet
1 Getafe
0 Beraberlik
0 Brighton & Hove Albion
  • 07.08.2021 Brighton & Hove Albion 0-2 Getafe Hazırlık Karşılaşmaları

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Getafe 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Getafe 2, Brighton & Hove Albion 0 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Getafe - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman?

5 Kasım 2026.

Getafe - Brighton & Hove Albion maçı saat kaçta?

23:00'te.

Getafe - Brighton & Hove Albion maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Getafe - Brighton & Hove Albion maçında hangi oyuncular eksik?

Getafe'de Christantus Uche ve Juanmi, Brighton'da Stefanos Tzimas ve Evan Ferguson eksik.

Getafe ve Brighton & Hove Albion'ın ligde kaç puanı var?

Getafe'nin 12, Brighton'ın ise 19 puanı var.

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