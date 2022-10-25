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Getafe Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı! Enes Ünal tarihe geçti

25.10.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de top koşturan milli yıldız Enes Ünal, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 25 yaşındaki başarılı oyuncu, son oynanan Celta Vigo karşılaşmasında attığı muhteşem frikik golüyle gündem olurken, attığı bu gol sonrası tarihe geçti. İşte detaylar...

Getafe Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı! Enes Ünal tarihe geçti
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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İspanya La Liga'da heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 11. hafta karşılaşmasında Getafe, deplasmanda Celta Vigo ile karşılaştı.

Abanca-Balaidos'ta oynanan mücadele karşılıklı atılan goller sonucu 1-1 eşitlikle sona erdi.

Getafe'nin golünü 43. dakikada milli futbolcu Enes Ünal'ın kullandığı müthiş frikik golü ile gelirken, Celta Vigo 89. dakikada Aidoo ile eşitliği yakaladı. Takımın tek golünü atan milli yıldız Enes Ünal karşılaşmaya 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı.

TARİHE GEÇTİ!

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25 yaşındaki Enes Ünal attığı bu şık golle İspanya'da manşetleri süslerken, Nihat Kahveci'den bu yana La Liga'da bir sezonda iki frikik golü atan ilk Türk futbolcu oldu. Nihat Kahveci 2007-08 sezonunda Villarreal formasıyla bunu başarmıştı.

REAL SOCIEDAD'I DA BOŞ GEÇMEDİ!

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Enes Ünal bu sezonki ilk frikik golünü Real Sociedad'a karşı kaydetmişti. Bu sezon La Liga'da 11 maça çıkan Enes Ünal 3 gol atıp 2 asist yaptı.

Alınan bu sonucun ardından Getafe, puanını 10'a çıkardı. Celta Vigo ise 11 yaptı. Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Elche deplasmanına gidecek. Celta Vigo ise Almeria'ya konuk olacak.

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