Getafe forması giyen Enes Ünal, İspanya'yı birbirine kattı! 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

İspanya'da Enes Ünal fırtınası esiyor. Getafe formasıyla kariyerinin en iyi sezonunu geçiren milli futbolcu 14 dakikada Girona karşısında iki gol birden atarak takımını adeta maça 2-0 önde başlattı.

GOL KRALLIĞINDA İDDİALI

Attığı bu iki golle birlikte gol krallığı yarışında iddialı konuma gelen 25 yaşındaki milli futbolcu Lewandowski, Benzema gibi isimlerin ardından girişimini devam ettirdi.

15 - Lewandowski

11 - Benzema

11 - Joselu

10 - Enes Ünal

10 - Vedat Muriqi

10 - Borja Iglesias

TAKIMININ EN SKORERİ

Bu maçta da fileleri havalandıran Enes Ünal, bu sezon attığı gollerle beğenileri topluyor. İspanyol ekibinde attığı gollerle takımın skor yükünü çeken Enes Ünal, Getafe'nin en skorer ismi konumunda bulunuyor.

