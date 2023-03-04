Getafe forması giyen Enes Ünal, İspanya'yı birbirine kattı! 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

İspanya'da Enes Ünal fırtınası esiyor. Getafe formasıyla kariyerinin en iyi sezonunu geçiren milli futbolcu 14 dakikada Girona karşısında iki gol birden atarak takımını adeta maça 2-0 önde başlattı.
Attığı bu iki golle birlikte gol krallığı yarışında iddialı konuma gelen 25 yaşındaki milli futbolcu Lewandowski, Benzema gibi isimlerin ardından girişimini devam ettirdi.
15 - Lewandowski
11 - Benzema
11 - Joselu
10 - Enes Ünal
10 - Vedat Muriqi
10 - Borja Iglesias
Bu maçta da fileleri havalandıran Enes Ünal, bu sezon attığı gollerle beğenileri topluyor. İspanyol ekibinde attığı gollerle takımın skor yükünü çeken Enes Ünal, Getafe'nin en skorer ismi konumunda bulunuyor.