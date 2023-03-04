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Getafe forması giyen Enes Ünal, İspanya'yı birbirine kattı! 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

04.03.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enes Ünal 14 dakikada attığı 2 golle Getafe'yi Girona karşısında 2-0 öne geçirdi. Bu sene Getafe formasıyla toplamda 10 gole ulaşan milli futbolcunun 14 dakikada gösterdiği bu performans alkış topladı.

Getafe forması giyen Enes Ünal, İspanya'yı birbirine kattı! 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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İspanya'da Enes Ünal fırtınası esiyor. Getafe formasıyla kariyerinin en iyi sezonunu geçiren milli futbolcu 14 dakikada Girona karşısında iki gol birden atarak takımını adeta maça 2-0 önde başlattı.

GOL KRALLIĞINDA İDDİALI

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Attığı bu iki golle birlikte gol krallığı yarışında iddialı konuma gelen 25 yaşındaki milli futbolcu Lewandowski, Benzema gibi isimlerin ardından girişimini devam ettirdi.

15 - Lewandowski
11 - Benzema
11 - Joselu
10 - Enes Ünal
10 - Vedat Muriqi
10 - Borja Iglesias

TAKIMININ EN SKORERİ

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Bu maçta da fileleri havalandıran Enes Ünal, bu sezon attığı gollerle beğenileri topluyor. İspanyol ekibinde attığı gollerle takımın skor yükünü çeken Enes Ünal, Getafe'nin en skorer ismi konumunda bulunuyor.

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Enes Ünal getafe yaşında 10 sezon

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