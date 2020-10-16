Getafe ismini değiştirdi, 'inanç' mesajı verdi

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe FC, kulübün adını Fe FC olarak değiştirdiklerini duyurdu.

İspanyol ekibi, "İnanç" anlamına gelen Fe'yi tutarak, "Geta"yı pandemi ile mücadele eden dünyanın yanına gönderdiklerini açıkladı.

Kulübün yöneticisi Lucas Paulino, bu kararlarını, "Getafe her şeyini kalbinden yapan bir kulüp ve temsil ettiği değerleri de göstermek istiyor. Bir kelime oyunu yaptık ve bu konuda çok heyecanlıyır. Bu fikir çok hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.

Getafe, yeni adı olan Fe FC ile ilk maçına Barcelona karşısında çıkacak.

