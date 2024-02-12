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"Geyşa olmayı seviyorum" demişti! Merve Boluğur kimseye aldırmadı, dudak dudağa...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2024 14:53 | Son Güncelleme:
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"İkinci kere denedim gene olmadı ama üçüncüyü de yapacağım, çocuk istiyorum" diyen Merve Boluğur kimseye aldırış etmeden bir mekanda erkek arkadaşıyla dudak dudağa yakalandı.

Merve Boluğur, Eser Yenenler’in “Linç” adlı YouTube programında söylediği sözlerle dikkat çekti. DJ Mert Aydın’la evliliği sadece 53 gün süren ünlü oyuncu “Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım” açıklamasıyla yine gündem olmuştu.

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"İkinci kere denedim gene olmadı ama üçüncüyü de yapacağım, çocuk istiyorum" diyen Merve Boluğur şimdi de bir mekanda dudak dudağa yakalandı.

Muhabironline'ın haberine göre; Merve Boluğur bir mekanda gizemli bir erkekle dudak dudağa, sarmaş dolaş görüntülendi. Mekandan el ele çıkan taze çift, taksiye binip evlerinin yolunu tuttu.

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