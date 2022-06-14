Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi üreticiyle tüketiciyi buluşturacak

Sakarya'da hizmet verecek Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi, üretici ile tüketiciyi buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarımsal kalkınma hedefiyle hayata geçirilen merkezle kentin tarımsal üretiminin arttırılması, üreticinin korunması ve kentin tarımsal alanda marka haline getirilmesi amaçlanıyor.

Merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Ekrem Yüce, üreticinin ve tüketicinin buluşma yeri olacak merkezle hedefin ürünleri tarladan sofraya ulaştırmak olduğunu belirtti.

Projenin 25 bin metrekarelik alanda gerçekleştirildiğini aktaran Yüce, "Türkiye'nin tarımsal üretimine katkıda bulunmak için birçok kıymetli proje yürütüyoruz. Projelerimiz yurt içi kadar yurt dışından da ilgi görüyor ve birçok çalışmaya rol model oluyoruz. Çeşitli heyetler proje alanlarımıza ziyaretlerde bulunarak kendi ülkelerinde de hayata geçirmek istiyorlar. Bu projelerden biri olan Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezimiz de çok şükür tamamlanmak üzere. Bu tesis sayesinde Sakarya'nın tarım kimliğine büyük katkı sağlayacak ve üretici ile tüketiciyi tek çatı altında buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Bölge çiftçisini yeni bir pazar alanıyla tüketiciyle buluşturacakları 2 bin metrekarelik pazar alanı inşa ettiklerine değinen Yüce, çiftçinin ürünlerini, pazara indirip direkt tüketiciye arz edebileceği gibi inşa edilecek soğuk hava deposunda hijyenik şartlarda da depolayabileceğini kaydetti.

Merkezin henüz resmi açılışını gerçekleştirmeden bölge çiftçisine ev sahipliği yapmaya başladığını belirten Yüce, şöyle devam etti:

"Bu durum doğru işler yaptığımızın bir göstergesi. Sakarya'da tarımsal üretim hızlanacak, verimlilik artacak, çiftçimiz kazanacak. Ülkenin ve şehrin problemlerini iyi analiz ederek nokta atışı projelerle vatandaşlarımıza can suyu olmaya devam edeceğiz. 60 ton kapasiteli endüstriyel kantarın hizmete girdiği tesiste 1282 metreküp dolgu gerçekleştirildi. Tonaja dayanıklı ve uzun ömürlü olması sebebiyle 1453 metreküp mikrofiber donatılı betonun döküldüğü tesisi bu alanda da ilk olma özelliği taşıyor. Raflı sistemin yer alacağı tesis bu sayede yıl boyunca meyve sebzelerin kayıt ve doldur boşalt işlemlerinin hızlı, kolay, hijyenik şartlarda yapılmasına olanak sağlayacak. Meyve ve sebzelerin saklama odalarında sıcaklık ve nem oranları meyve ve sebzelerin istenilen saklama koşullarına göre son teknoloji ile dizayn edilecek."

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya da tarımsal ürün çeşitliliği bakımından zengin ilçelerden biri olan Geyve için büyük önem arz eden merkezin yapılması dolayısıyla Yüce'ye teşekkür etti.

