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"Gezenti" adını verdikleri karavanla iki yıldır şehir şehir dolaşıyorlar

05.03.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dursun Tektaş: -"Her gittiğimiz yerde çok güzel insanlar tanıyoruz. Doğayı, insanları, hayvanları seviyoruz. Gittiğimiz yerde çevremizi kirletmeden, zarar vermeden, insanları üzmeden yaşamaya gayret ediyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - Aydın'da yaşayan 66 yaşındaki Dursun ve 58 yaşındaki Gülümser Tektaş çifti, "Gezenti" adını verdikleri karavanla 2 yıldır şehir şehir gezmenin keyfini çıkarıyor.

Emekli olan Tektaş çifti 2 yıl önce karavan almaya karar verdi.

Aldıkları midibüsten dönüştürülen karavanla yola çıkan çift bugüne kadar Denizli, Muğla, İzmir ve Kırklareli'ni gezdi.

Gittikleri şehirlerde bir süre konaklayan çift, Tekirdağ'a gelerek sahil yoluna park ettikleri karavanda hayatlarını sürdürüyor.

Tektaş çiftinin bundan sonraki hedefi Karadeniz'e gitmek.

Dursun Tektaş, AA muhabirine, salgın sürecinin karavanla buluşmalarını hızlandırdığını söyledi.

Karavanla başlayacakları macera için ilk önce eşini ikna ettiğini anlatan Tektaş, "Çünkü bu iş tek başına yapılacak bir iş değil. Eşim de bu işi göğüsleyebileceğini, bana destek verebileceğini söyledikten sonra araştırmalarımıza devam ettik. Neticede şu an içinde bulunduğumuz karavanı almaya karar verdik ve sonra yollara düştük. Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Kırklareli bu yörelerde dolaştıktan sonra Tekirdağ' geldik." dedi.

Tektaş, karavanın içine çok güzel mutluluklar sığdırdıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Her gittiğimiz yerde çok güzel insanlar tanıyoruz. Doğayı, insanları, hayvanları seviyoruz. Gittiğimiz yerde çevremizi kirletmeden, zarar vermeden, insanları üzmeden yaşamaya gayret ediyoruz. Bu işin temel felsefesi zaten bana göre bu, insanları ve doğayı sevmek, çevreye zarar vermemek bulduğunla yetinmek."

Tekirdağ'da zamanlarının çoğunu balık tutarak geçirdiklerini aktaran Tektaş, "Çoğu zaman başkalarıyla birlikte kahvaltımızı paylaşıyoruz. Tek başına bu işleri yapmak bana göre çok da yeterli değil. Önemli olan paylaşım, bir dilim ekmeğimizi paylaşmayı tercih ediyoruz insanlarla. Sanki kırk yıldır karavanda yaşıyormuş gibiyiz. Karavan hayatını bu kadar benimsedik." ifadesini kullandı.

- "Karadeniz'i gezmeyi düşünüyoruz"

Gülümser Tektaş da karavana alışmasının başta zor olduğunu ancak sonradan çok sevdiğini dile getirdi.

Tektaş, ilk başlarda eşiyle karavan konusunda çok zıt olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Kesinlikle ben yaşayamam diyordum ama şimdi ev mi karavan mı deseler asla ev hayatı demem. İlk başta sadece biraz yadırgadım. Hani kışın falan yaşayamam diyordum. Ondan sonra çok alıştım. Evden çok farkı var. Sahilde bile oturuyor olmuş olsanız evden hep aynı yerlere bakarsınız. Şimdi karavan da burada canımız sıkılsa on metre ileri gitsek o bile bize bir değişiklik oluyor açıkçası. Hemen masamızı kuruyoruz. Çayımızı kahvemizi yapıyoruz. Bundan sonra Karadeniz'i gezmeyi düşünüyoruz."

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