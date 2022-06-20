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Gezgin arıcılar kaliteli bal için Muş'u tercih ediyor

20.06.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Pekbay: - "Muş Ovası yurdun birçok yerinden gelen gezgin arıcılar tarafından rağbet görüyor. Bu yıl yaklaşık 100 bin arılı kovan ilimizde konaklamakta" - Arıcı Orhan Işık: - "26 yıldır arıcılık yapıyorum. Mayıs ayında Hatay'dan Muş Ovası'na geldik. Muş'un ilkbahardaki bitki örtüsü her yerden daha zengin"

İBRAHİM YALDIZ - Zengin bitki örtüsü ve coğrafi yapısı dolayısıyla yurdun dört bir yanından Muş Ovası'na gelen gezgin arıcılar, kaliteli bal üretebilmek için mesai harcıyor.

Havaların ısınmasıyla birçok ilden gelerek Muş Ovası ve yaylalarında konaklayan arıcılar, endemik bitki türlerinin bulunduğu bölgede yüksek verim elde edebilmek için çaba harcıyor.

Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan arıcılar, arılarına özenle bakıyor, günün büyük bölümünü sağım, kovan temizleme ve bakım çalışmaları yaparak geçiriyor.

Yağışlarla birlikte bitki çeşitliliğinin artmasının sevincini yaşayan arıcılar, sezonun verimli geçmesini umut ediyor.

Muş Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Pekbay, AA muhabirine, yörenin gezgin arıcılar tarafından tercih edildiğini söyledi.

Tüm gezgin arıcıların sezon içinde mutlaka Muş Ovası'nı kullandığını belirten Pekbay, şöyle konuştu:

"Haziran ayı sonuna kadar Muş Ovası'nda konaklayan arıcılar, daha sonra kentteki yüksek rakımlı yaylalara çıkmaya başlıyor. Bu yıl kış sezonu çok yağışlı geçti. Ondan dolayı üreticilerimiz 2022 yılını arıcıların umut yılı olarak kabul ediyor. Besmeleyle sezona başladık. Bereketli bir sezon geçirmeyi düşünüyoruz. Muş Ovası zengin floraya sahip. Gezgin arıcılar kovan sayılarını artırmak ve daha çok bal elde etmek için mayıs ve haziran aylarında Muş Ovası'nda konaklıyorlar. Muş Ovası yurdun birçok yerinden gelen gezgin arıcılar tarafından rağbet görüyor. Bu yıl yaklaşık 100 bin arılı kovan ilimizde konaklamakta. Bu da ülke ekonomisine katkı sunuyor."

Pekbay, "İlimizde gezgin arıcıların dışında 65 bin arılı kovan bulunuyor. Bunlardan yılda ortalama 900 ton bal elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

- "Muş'un ilkbahardaki bitki örtüsü her yerden daha zengin"

Hatay'dan Muş'a gelen Orhan Işık, kışı Hatay'da geçirdikten sonra Muş'a geldiğini söyledi.

Arıların bahar bakımını yaptıklarını anlatan Işık, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilkbahar mevsimi çok güzeldi. Hedeflediğimiz ürünü elde edeceğimize inanıyoruz. Bir ülkede olmazsa olmazlarından biri de çiftçiliktir. Çiftçi olmazsa ülke olmaz. 900 kovanımız var. Karakovan balı üretiyoruz. Bu yıl doğa daha canlı. Geçen yıl yağış yoktu, kurak ve kötü bir yıl geçirdik. 26 yıldır arıcılık yapıyorum. Mayıs ayında Muş Ovası'na geldik. Muş'un ilkbahardaki bitki örtüsü her yerden daha zengin. Özellikle bu bölgede geven bitkisi var. Geven balı meşhur bir bal ve besin değeri yüksek. Ondan dolayı Muş Ovası'nı tercih ediyoruz."

Mersin'den gelen arıcı Cemal Göl de 14 yıldır arıcılık yaptığını belirterek, "İlkbahar ve yaz mevsiminde buranın doğası daha güzel olduğu için Muş'a geliyoruz. Zengin bitki örtüsüne sahip. 280 arılı kovanımız var. 30 gün konakladıktan sonra Muş'un yaylalara çıkacağız." dedi.

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