"Gezi tutuklularına arkadaş yasağı" haberlerine yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ceza ve infaz kurumlarında hükümlü, hükümözlü ve tutukluların ailesi ve arkadaşları tarafından ziyaretlerine yasal mevzuat çerçevesinde izin verildiğini bildirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Gezi tutuklularına arkadaş yasağı" haberleriyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "ceza ve infaz kurumlarında hükümlü, hükümözlü ve tutukluların ailesi ve arkadaşları tarafından ziyaretlerine mevzuat çerçevesinde izin verildiği" hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümözlü olarak bulunan Tayfun Kahraman ve Şerafettin Can Atalay ile Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümözlü olarak bulunan Ayşe Mücella Yapıcı'nın ailesi ve arkadaşlarının ziyaretlerine yasal mevzuat çerçevesinde izin verildiği, ilgili mevzuata aykırı bir uygulamanın yapılmadığı tespit edilmiştir."

