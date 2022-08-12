YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. "Gezi tutuklularına arkadaş yasağı" haberlerine yalanlama

"Gezi tutuklularına arkadaş yasağı" haberlerine yalanlama

12.08.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: - "Ceza ve infaz kurumlarında hükümlü, hükümözlü ve tutukluların ailesi ve arkadaşları tarafından ziyaretlerine mevzuat çerçevesinde izin verilmektedir"

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ceza ve infaz kurumlarında hükümlü, hükümözlü ve tutukluların ailesi ve arkadaşları tarafından ziyaretlerine yasal mevzuat çerçevesinde izin verildiğini bildirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Gezi tutuklularına arkadaş yasağı" haberleriyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "ceza ve infaz kurumlarında hükümlü, hükümözlü ve tutukluların ailesi ve arkadaşları tarafından ziyaretlerine mevzuat çerçevesinde izin verildiği" hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümözlü olarak bulunan Tayfun Kahraman ve Şerafettin Can Atalay ile Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümözlü olarak bulunan Ayşe Mücella Yapıcı'nın ailesi ve arkadaşlarının ziyaretlerine yasal mevzuat çerçevesinde izin verildiği, ilgili mevzuata aykırı bir uygulamanın yapılmadığı tespit edilmiştir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Çağlayan'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Çağlayan'ı kabul etti
Antalya'da ihbara giden 2 polis memuru silahla yaralandıAntalya'da ihbara giden 2 polis memuru silahla yaralandı
GÜNCELLEME - Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındıGÜNCELLEME - Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

Ankara Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:50
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
19:57
Yatsı
21:27
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.